Kararını açıklayan mahkeme, Erdem'in üzerine atılı tüm suçlardan beraatine karar verdi.

Sanık avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, beraat talebinde bulundu.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Erdem'in avukatı hazır bulundu. Sanık Gülümser Erdem ise duruşmaya katılmadı.

Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem 'in eşi Gülümser Erdem hakkında "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından açılan davada beraat kararı verildi.

Son Dakika › Güncel › Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem yargılandığı FETÖ davasında beraat etti - Son Dakika

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