Dakar'daki eski Adalet Sarayı çağdaş sanatın merkezine dönüştü - Son Dakika
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Dakar'daki eski Adalet Sarayı çağdaş sanatın merkezine dönüştü

06.06.2022 10:02

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Dakar Bienali'nin resmi sergisinde yer alan eserler, eski Adalet Sarayı'nda sanatseverlerle buluşuyor.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Dakar Bienali'nin resmi sergisinde yer alan eserler, eski Adalet Sarayı'nda sanatseverlerle buluşuyor.

İki yılda bir düzenlenen ancak 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle organize edilemeyen bienalin resmi seçkisinde 30 ülkeden 59 sanatçının eseri yer alıyor.

Çağdaş sanat alanındaki bu eserler, Dakar'ın Cap Manuel semtindeki eski Adalet Sarayı'nda sergileniyor.

Aynı zamanda Dakar otobüs hattının (Dakar Dem Dikk) son durağında yer alan Adalet Sarayı, Senegal henüz Fransa'dan bağımsızlığını kazanmadan 1958'de hizmet vermeye başladı.

Eski Başbakan Mamadou Dia'nın 1963'te ömür boyu hapse mahkum edildiği, 1988'deki cumhurbaşkanlığı seçiminin mağlubu Abdoulaye Wade'in yargılandığı bu ikonik yapı, bugün dünyanın dört yanından sanatseverleri buluşturuyor.

Yaklaşık 35 yıl hizmet verdikten sonra 1993'te kapılarını kapatan Adalet Sarayı, 2016'da adeta yeni bir çehre kazandı.

Bienalin organizatörleri hem güvenlik hem de büyük bir alana sahip olması nedeniyle metruk haldeki binayı, bienalin resmi seçkisi için kullanmaya karar verdi.

Ortasındaki avluda devasa bir mango ağacı bulunan, 99 kolon üzerine kurulu 2 katlı binanın her köşesinde bugün Afrika çağdaş sanatından örnekler sergileniyor.

Terör karşıtı eserler, eski mahkeme salonunda sergileniyor

Malili duayen sanatçı Abdoulaye Konate'nin Sahel'deki terör sorununa dikkati çektiği enstalasyonlarının, bir zamanlar yüzlerce yargılamanın yapıldığı bir duruşma salonunda ziyaretçilerle buluşması ise eserlerin verdiği mesajı güçlendiriyor.

Yarı açık sanat galerisine dönüşen bu eski yapıda, mango ağacının etrafına da ise resim, enstalasyon ve heykellerden oluşan irili ufaklı birçok sergi bulunuyor.

O dönem idari işler için ayrılan üst kattaki odalarda da Senegalli sanatçı Modou Dieng Yacine'nin sömürge döneminde Fransa için zorla savaştırılan Afrikalı askerleri konu alan resimlerinin yanı sıra birçok eser yer alıyor.

Yüzlerce bıçağın duvara yerleştirildiği, Kübalı sanatçı Javier Castro'nun "Öfkenin dansı" isimli harabeye dönmüş bir yatak odasının multimedyalı enstalasyonu da o dönem arşiv olarak kullanılan kısımda bulunuyor.

Girişin ücretsiz ve kapılarının herkese açık olduğu sarayın bahçesi de bienal süresince çeşitli konserlere ev sahipliği yapıyor.

Afrika'nın en önemli sanat etkinliği olan ve en son düzenlendiği 2018'de 250 bin kişinin ziyaret ettiği bienal, sanatçıların yanı sıra dünyanın dört yanındaki sanat meraklıları ve galeri sahiplerini de buluşturuyor.

Bu yılki teması yerel Serer dilinde demir işlemek anlamına gelen "Indaffa" olan bienal, 21 Haziran'da sona erecek.

Dakar'daki eski Adalet Sarayı çağdaş sanatın merkezine dönüştü
Dakar'daki eski Adalet Sarayı çağdaş sanatın merkezine dönüştü
Dakar'daki eski Adalet Sarayı çağdaş sanatın merkezine dönüştü
Dakar'daki eski Adalet Sarayı çağdaş sanatın merkezine dönüştü
Dakar'daki eski Adalet Sarayı çağdaş sanatın merkezine dönüştü
Dakar'daki eski Adalet Sarayı çağdaş sanatın merkezine dönüştü
Dakar'daki eski Adalet Sarayı çağdaş sanatın merkezine dönüştü
Dakar'daki eski Adalet Sarayı çağdaş sanatın merkezine dönüştü
Dakar'daki eski Adalet Sarayı çağdaş sanatın merkezine dönüştü

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dakar'daki eski Adalet Sarayı çağdaş sanatın merkezine dönüştü - Son Dakika

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