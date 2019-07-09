Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü hakkındaki dava

Ceyhan Belediye Başkanlığı yaptığı dönemle ilgili dosyada "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve diğer 4 sanığa verilen beşer yıllık hapis cezası ile 5 sanık hakkındaki beraat kararının, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince...

Ceyhan Belediye Başkanlığı yaptığı dönemle ilgili dosyada "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve diğer 4 sanığa verilen beşer yıllık hapis cezası ile 5 sanık hakkındaki beraat kararının, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince tekrar incelenmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesinin ardından, yeniden görülmeye başlanan davaya devam edildi.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü katılmadı. Tamamı tutuksuz sanıklardan Mustafa Hakan A. ve Hüseyin G. ile sanık avukatları geldi.

Mahkemeye 5 kişiden oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun da ulaştığı belirtildi.

Raporda, Hüseyin Sözlü'nün imalatların hak edişlere fazla yazılmasıyla ilgili talimat verdiği yönünde bir tespit bulunmadığı ifade edildi.

Kamu görevlisi olan sanıklar Hüseyin Sözlü, Hüseyin G, Mehmet B. ve Şaban A'nın "edimin ifasına fesat karıştırma" suçu yönünden sorumluluklarının bulunmadığı, inşaat yetkilisi Ertuğrul K. ve Ömer A'nın geçici hak edişlerle fazla para aldıkları hususunda açık bir tespit, geçici veya kesin kabul belgelerinin bulunmadığı, diğer sanıklar Mehmet Ş, Mustafa Hakan A, Ragıp B, Rahmi P'nin konuyla ilgili sorumluluklarının bulunmadığı görüşüne varıldığı kaydedildi.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için dava dosyasının tarafına gönderilmesini istedi.

Mahkeme başkanı, sanıklar ile avukatlara bilirkişi raporu hakkında söz verdi.

Sanıklardan Hüseyin G. ve Mustafa Hakan A, bilirkişi raporunu kabul ettiklerini belirterek beraatlerini talep etti.

Sanık avukatlarının bazıları, bilirkişi raporuna diyeceklerinin olmadığını aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirtti.

Bazı avukatlar ise raporu inceledikten sonra beyanda bulunacaklarını söyledi.



Mahkeme heyeti, dava dosyasını, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.



Dava süreci

Adana Emniyet Müdürlüğüne 24 Kasım 2014'te postayla gönderilen ihbar mektubu üzerine başlatılan soruşturmanın ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör-Teknik ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Sözlü ve ASKİ Genel Müdürü Rahmi Pekar ile Ertuğrul K, Ragip B, Burak İ, Mehmet B, Haluk B, Mehmet Ş, Hüseyin G, Ahmet S, Şaban A, Mustafa Kaan A, Kutfedi K, Hikmet Erol A. ve Ömer A'nın 7 yıldan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'nün, Ceyhan Belediye Başkanlığı döneminde 6 milyon liralık parke döşeme işi için müteahhide işi bitirmeden hak edişin tamamının ödemesini yaptırarak kamu kurumunu zarara uğrattığı, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra da eksik kalan işleri ASKİ'ye yaptırdığı iddia edilmişti.

Eski Belediye Başkanı Sözlü ile sanıklardan Ertuğrul K, Mehmet B, Hüseyin G ve Ömer A'ya, "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan beşer yıl hapis cezası verilmiş, diğer sanıklar ise beraat etmişti.

Sanık avukatları ile cumhuriyet savcılığı, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulunmuş, dava dosyasına bakan 10. Ceza Dairesi, hapis cezası ve 5 beraat kararını yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye göndermiş, 5 sanık hakkındaki beraat kararını ise onanmıştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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