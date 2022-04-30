Eski Afgan general, bayramdan sonra Taliban'a karşı silahlı mücadele başlatacaklarını söyledi - Son Dakika
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Eski Afgan general, bayramdan sonra Taliban'a karşı silahlı mücadele başlatacaklarını söyledi

30.04.2022 11:08
Eski Afgan general, bayramdan sonra Taliban'a karşı silahlı mücadele başlatacaklarını söyledi

Taliban'ın geçen yıl ağustos ayında ülke yönetimini devralmasıyla devrilen eski yönetime bağlı orduda görev yapan Korgeneral Sami Sadat, Ramazan Bayramı sonrası Taliban'a karşı silahlı mücadeleye başlayacaklarını savundu.

Taliban'ın geçen yıl ağustos ayında ülke yönetimini devralmasıyla devrilen eski yönetime bağlı orduda görev yapan Korgeneral Sami Sadat, Ramazan Bayramı sonrası Taliban'a karşı silahlı mücadeleye başlayacaklarını savundu.

BBC'ye konuşan Sadat, kendisi gibi birçok eski asker ve siyasetçinin Taliban'a karşı "yeni bir savaş" başlatmaya hazırlandığını öne sürdü.

Taliban'ın son 8 ayda birçok insan hakkı ihlalinde bulunduğunu savunan eski general, bu durumun birçok Afgan'ı askeri harekat seçeneğinin başarı için tek seçenek olduğuna ikna ettiğini ileri sürdü.

Ramazan Bayramı sonrası Afganistan'a dönmeyi planladığını ve saldırıların gelecek ay başlayabileceğini kaydeden Sadat, amaçlarının "Afganistan'ı Taliban'dan özgürleştirmek ve demokratik sistemi yeniden inşa etmek." olduğunu ifade etti.

Dış destek almadıklarını ve aramadıklarını, "vatansever Afganlar" tarafından finanse edildiklerini belirten Sadat, "Afganistan'da 8 aylık Taliban yönetiminde gördüğümüz şey, daha fazla dini kısıtlama, yanlış aktarma ve yorumlamalar ile Kur'an-ı Kerim'in siyasi amaçlarla kötüye kullanılmasından başka bir şey değil." diye konuştu.

ABD öncülüğündeki NATO güçleri yaz aylarında Afganistan'dan çekilmesini hızlandırmıştı. Bu sürece paralel olarak, Taliban ve Afganistan hükümeti arasındaki çatışmalar sonucu hükümet düşmüş, Taliban 15 Ağustos 2021'de başkent Kabil'de kontrolü sağlamıştı.

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Ramazan Bayramı, Taliban, Afgan, SADAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Afgan general, bayramdan sonra Taliban'a karşı silahlı mücadele başlatacaklarını söyledi - Son Dakika


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