Eski Afgan üst düzey yöneticilerin evlerine yapılan baskında milyonlarca dolar nakit ve külçe altın bulundu

Afganistan Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, evlerindeki nakit para ve külçe altınlara el konan eski Afgan hükümet mensupları ve üst düzey memurlar arasında eski Devlet Başkan Yardımcısı Emrullah Salih'in adına da yer verildi. Salih'in evinde ele geçirilen miktar ise telaffuz edilmedi.

SALİH'İN NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Salih, geçen ay eski Devlet Başkanı Eşref Gani'nin ülkeden kaçması sonrasında vekaleten Devlet Başkanlığı görevini devralmıştı. Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin ardından Pencşir vilayetinde direniş örgütleyen Salih'in şu an nerede bulunduğu bilinmiyor.

6 MİLYON DOLAR VE 18 KÜLÇE ALTIN

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Taliban'ın üst düzey yöneticilerinden biri Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Salih'in evinde 6 milyon doları aşan değerde nakit para ve 18 külçe altın ele geçirildiğini iddia etti. Salih'ten ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

HESAPLARI DONDURMAK İSTİYOR

Merkez Bankası açıklaması öncesinde Afganistan'ın Tacikistan'daki eski büyükelçisi Muhammed Sahir Ekber, eski Devlet Başkanı Gani'nin ülkeden kaçarken yanında 169 milyon dolar götürdüğünü iddia etmiş, Gani iddiayı yalanlamıştı. Afgan medyasında yer alan haberlerde Taliban kontrolüne geçen Merkez Bankası'nın ülkedeki bankalardan eski yetkililerin hesaplarını dondurmalarını istediği belirtiliyor.