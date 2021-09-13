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Eski Afganistan Cumhurbaşkanı yardımcısının evinde yüksek miktarda para ve altın bulundu iddia edildi - Son Dakika

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı yardımcısının evinde yüksek miktarda para ve altın bulundu iddia edildi

13.09.2021 16:46

Ülke kontrolünü Taliban'ın ele geçirmesinden sonra Tacikistan'a kaçtığı iddia edilen Cumhurbaşkanı yardımcısı Emrullah Salih'in Pençşir'deki evinde 6 milyon dolar ve 15 külçe altın bulunduğu iddia edildi.

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi kontrol altına alması sonrasında Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığınmasının ardından yardımcısı Emrullah Salih'in ise Tacikistan'a kaçtığı iddia edilmişti.

EVİNDE 6 MİLYON DOLAR VE 15 KÜLÇE ALTIN BULUNDU

Afgan haber ajansının haberine göre Taliban üyeleri, Salih'in evinde 6 milyon dolar ve 15 külçe altın bulundu. Konuyla ilgili Emrullah Salih veya Taliban'dan herhangi bir açıklama gelmezken, bulunan yüklü miktardaki paraya dair görüntüler de paylaşıldı.

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı yardımcısının evinde yüksek miktarda para bulundu iddiası
Eski Afganistan Cumhurbaşkanı yardımcısının evinde yüksek miktarda para ve altın bulundu iddia edildi

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Son Dakika Dünya Eski Afganistan Cumhurbaşkanı yardımcısının evinde yüksek miktarda para ve altın bulundu iddia edildi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Eski Afganistan Cumhurbaşkanı yardımcısının evinde yüksek miktarda para ve altın bulundu iddia edildi - Son Dakika
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