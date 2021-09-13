Taliban'ın Afganistan'da yönetimi kontrol altına alması sonrasında Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığınmasının ardından yardımcısı Emrullah Salih'in ise Tacikistan'a kaçtığı iddia edilmişti.
Afgan haber ajansının haberine göre Taliban üyeleri, Salih'in evinde 6 milyon dolar ve 15 külçe altın bulundu. Konuyla ilgili Emrullah Salih veya Taliban'dan herhangi bir açıklama gelmezken, bulunan yüklü miktardaki paraya dair görüntüler de paylaşıldı.
Son Dakika › Dünya › Eski Afganistan Cumhurbaşkanı yardımcısının evinde yüksek miktarda para ve altın bulundu iddia edildi - Son Dakika Dünya