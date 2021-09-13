Eski Afganistan Cumhurbaşkanı yardımcısının evinde yüksek miktarda para ve altın bulundu iddia edildi

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi kontrol altına alması sonrasında Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığınmasının ardından yardımcısı Emrullah Salih'in ise Tacikistan'a kaçtığı iddia edilmişti.

EVİNDE 6 MİLYON DOLAR VE 15 KÜLÇE ALTIN BULUNDU

Afgan haber ajansının haberine göre Taliban üyeleri, Salih'in evinde 6 milyon dolar ve 15 külçe altın bulundu. Konuyla ilgili Emrullah Salih veya Taliban'dan herhangi bir açıklama gelmezken, bulunan yüklü miktardaki paraya dair görüntüler de paylaşıldı.