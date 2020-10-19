Eski Afyonkarahisar Belediye Başkanı Nuri Demirayak, toprağa verildi - Son Dakika

Cenaze törenine, Nuri Demirayak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek , İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban , iş insanları ve sevenleri katıldı.

Demirayak'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Paşa Camisine getirildi. Burada, Demirayak ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

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