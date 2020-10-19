Eski Afyonkarahisar Belediye Başkanı Nuri Demirayak, toprağa verildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Belediye Başkanı Nuri Demirayak (88), toprağa verildi.
Demirayak'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Paşa Camisine getirildi. Burada, Demirayak ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.
İkindi vaktine müteakip kılınan cenaze namazının ardından Demirayak'ın cenazesi, Kocatepe Asri Mezarlıktaki aile kabristanlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Nuri Demirayak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, iş insanları ve sevenleri katıldı.
Nuri Demirayak'ın 1977 ile 1983 yılları arasında Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü öğrenildi.
- Kaynak: AA
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