Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni maganda kurşunuyla yaralandı - Son Dakika
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Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni maganda kurşunuyla yaralandı

11.06.2023 23:31

Ağrı'nın Tutak ilçesinde düğünde rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Sayan, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Tutak ilçesine bağlı Karahan Köyü'nde 9 Haziran günü yapılan düğünde rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Sayan, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni maganda kurşunuyla yaralandı

ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

Burada tedavi altına alınan Ali Sayan'ın Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Yapılan görüşmeler sonucu Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak Ağrı'ya gönderildi. Ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanına getirilen yaralı, ambulans uçağa konularak Ankara'ya götürüldü. Yaralı Sayan'ın sevki sırasında Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru ile yakınları da havalimanında hazır bulundu.

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni maganda kurşunuyla yaralandı
Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni maganda kurşunuyla yaralandı
Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni maganda kurşunuyla yaralandı
Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni maganda kurşunuyla yaralandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • Ali murat Çetinkaya: normal vatandaş olsaydı yine de saglık bakanlığına bağlı hava ambulansı uçağı verilirmiydi hayır verilmezdi savcı sayan için verildi Cevap Yaz 22 5 Yayından Kaldır
  • Necati Kaya: Guvenlik kuvvetleri haricinde silahlar yasaklanmali,toplanmali vede buna rağmen halâ bulunuyorsa çok ağır cezalar verilmelidir. Gidişat iyi değil. Cevap Yaz 38 7 Yayından Kaldır
  • Irfan Mengü: Allah şifa versin inşallah çok geçmiş olsun Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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Savcı Sayan, Tutak, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni maganda kurşunuyla yaralandı - Son Dakika


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