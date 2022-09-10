Eski Milletvekili Alparslan'ın annesi Satı Alparslan, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Eski Milletvekili Alparslan'ın annesi Satı Alparslan, son yolculuğuna uğurlandı

10.09.2022 17:22
Eski Milletvekili Alparslan'ın annesi Satı Alparslan, son yolculuğuna uğurlandı

Eski AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan'ın 89 yaşında yaşamını yitiren annesi Satı Alparslan'ın cenazesi, Çorum'un Alaca ilçesinde toprağa verildi.

Eski AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan'ın 89 yaşında yaşamını yitiren annesi Satı Alparslan'ın cenazesi, Çorum'un Alaca ilçesinde toprağa verildi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Satı Alparslan'ın cenazesi, memleketi Çorum'un Alaca ilçesindeki evine götürülerek helallik alındı.

Satı Alparslan'ın cenazesi, Alaca Ömer Paşa Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

Cenazeye eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski Milletvekili Alparslan'ın annesi Satı Alparslan, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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