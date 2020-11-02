Eski AK Parti Bayraklı Gençlik Kolları Başkanı'ndan acı haber - Son Dakika

Eski AK Parti Bayraklı Gençlik Kolları Başkanı'ndan acı haber

02.11.2020 08:48
Eski AK Parti Bayraklı Gençlik Kolları Başkanı'ndan acı haber, System.String[]

İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altından kalan eski AK Parti Bayraklı Gençlik Kolları Başkanı Avukat Ekrem Özgür Duman'ın cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altından kalan eski AK Parti Bayraklı Gençlik Kolları Başkanı Avukat Ekrem Özgür Duman'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Geçtiğimiz cuma günü saat 14.50 sıralarında merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6'lık depremde Bayraklı ilçesinde bulunan 8 katlı Rıza Bey apartmanı depremin şiddetine dayanamayarak yıkılmıştı. Ekiplerin enkazda gece gündüz çalışmaları devam ederken, eski AK Parti Bayraklı Gençlik Kolları Başkanı Avukat Ekrem Özgür Duman'dan acı haber geldi. Ekipler, Duman'ın cansız bedenine ulaştı. - İZMİR

Eski AK Parti Bayraklı Gençlik Kolları Başkanı'ndan acı haber

Zahit Şeyhanoğulları, AK Parti, Bayraklı, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eski AK Parti Bayraklı Gençlik Kolları Başkanı'ndan acı haber - Son Dakika


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