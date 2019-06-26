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Eski AK Parti Bergama İlçe Başkanı FETÖ'den beraat etti

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan eski AK Parti Bergama İlçe Başkanı Mustafa Durmaz beraat etti.

Eski AK Parti Bergama İlçe Başkanı FETÖ'den beraat etti, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan eski AK Parti Bergama İlçe Başkanı Mustafa Durmaz beraat etti.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde geçen ay görülen duruşmada, hakkındaki suçlamaları reddeden tutuksuz sanık Durmaz, beraatini talep etti.
Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Durmaz'ın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraate hükmetti.
İzmir merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 28'i tutuklanmıştı.
Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, aralarında eski AK Parti Bergama İlçe Başkanı Mustafa Durmaz'ın da bulunduğu 28'i "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla cezaevine gönderilirken, diğerleri ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Durmaz daha sonra tahliye edilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:07 Kaynak: AA
Bergama, AK Parti, Güncel
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