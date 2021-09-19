Eski AK Parti Gümüşhane Milletvekili Temel Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

22. dönem milletvekili Yılmaz (68) için Kelkit ilçesindeki Küçük Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Bursa'da taksi şoförü, aracına almadığı 2 kişi tarafından bıçaklandı

Çıplak fotoğraf ve mastürbasyon videosuna 10 bin dolar! Genç kızları tuzağına bakın nasıl çekiyor