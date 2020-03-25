Eski AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, korona virüsü yendi - Son Dakika

Eski Adana AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, korona virüsü yendiğini açıklayarak, devletin aldığı tedbirlere uyulması gerektiğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse geçen hafta eski AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni de (51) yakalandı. Hastanede 1 hafta tedavi gören Yeni, virüsü atlatıp taburcu oldu. Sosyal medya hesabından konuyla alakalı açıklama yayınlayan Yeni, devletin aldığı tedbirlere herkesin uyması gerektiğini belirtti. Şuanda evinde tedavisine devam edildiğini açıklayan Fikret Yeni, şu ifadeleri kaydetti:

"Tüm insanlığın mücadele ettiği Kovid-19 salgını artık hepimiz için bir realite. Hiçbirimiz bu hastalık bize bulaşmaz noktasında bir düşünceye sahip olmamalı, azami derecede dikkatli olmalıyız. Devletimizin, sağlık kurumlarımızın açıkladığı tedbirlere uymalı ve evde kalmalıyız. Şahsıma da geçtiğimiz hafta içerisinde Kovid-19 teşhisi konuldu. Başarılı bir tedavi süreci sonunda taburcu edildim ve tedavime izole edilmiş şekilde artık evimde devam ediyorum. Hastalığı tecrübe etmiş birisi olarak uyarılara riayet etmenin öneminin altını çizmek istiyorum. En iyi tedbirin kendimizi izole etmek, sosyal mesafeyi korumak olduğunu unutmadan hareket etmeliyiz. Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalı, sevdiklerimiz ve kendimiz için mutlaka evde kalmalıyız. Bu süreci ülke olarak birlik ve beraberlikle en başarılı şekilde aşacağımıza eminim. Unutmayalım; hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. ve hiç bir sosyal aktivite sevdiklerimizden, ailemizden, yaşlılarımızdan, büyüklerimizden ve milletimizden daha fazla ehemmiyete sahip olamaz."

(İHA)