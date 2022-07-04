22. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili olan Özcan, ayrıca Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) kuruculuğu, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası 'nda meslek komitesi başkanlıkları yaptı. Özcan, aynı zamanda Kayserispor Kulübü yöneticiliğinde de bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Eski AK Parti Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan hayatını kaybetti - Son Dakika

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