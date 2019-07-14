Eski AK Parti Milletvekili Faruk Bayrak'ın acı günü

Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Bayrak'ın babasının cenazesi Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde toprağa verildi.

Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Bayrak'ın babasının cenazesi Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde toprağa verildi.

Beyin kanaması nedeniyle dün hayatını kaybeden Hadi Bayrak'ın (82) cenazesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Hilvan ilçesi kırsalındaki Saluca Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Bayrak ve yakınlarının yanı sıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hadi Bayrak'ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazı sonrası mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

Eski Milletvekili Bayrak ve yakınları, taziyeleri merkez Karaköprü ilçesindeki Yasin Arıcı Taziye Evi'nde kabul etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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