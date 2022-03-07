Eski AK Partili belediye başkanı korumasını vurdu! - Son Dakika

Bursa'da yayın yapan yerel haber sitesi Şehir Medya'da yer alan habere göre; Bursa'da görevden el çektirilen Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Recep Altepe, eski korumasını topuğundan vurdu. Olay geçen cuma günü meydana geldi.
İddiaya göre eski AK Partili Bursa Büyükşehir Belediyeye Başkanı Recep Altepe, iş yerindeki ofisinde, silahını temizlediği sırada yanında bulunan yakın koruması O.D'yi topuğundan vurdu. Olayın ardından topuğundan vurulan koruma hastaneye kaldırılırken, Altepe'nin verdiği ifadede silahını temizlerken yanlışlıkla ateş aldığını söylediği öğrenildi.
2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen dönemin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "Bu şartlarda Bursa'mıza hizmet imkanının kalmadığı ortadadır. Bugün itibarıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" diyerek, koltuğunu bırakmıştı.
15 Temmuz sonrası dünürü FETÖ'den gözaltına alınan Recep Altepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asker arkadaşı olarak da biliniyor.
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