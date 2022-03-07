Eski AK Partili belediye başkanı korumasını vurdu! - Son Dakika
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Eski AK Partili belediye başkanı korumasını vurdu!

07.03.2022 15:49
Eski AK Partili belediye başkanı korumasını vurdu!

2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle görevinden istifa eden eski Bursa Büyükşehir Belediyeye Başkanı Recep Altepe, silahını temizlediği sırada korumasını topuğundan vurdu.

Bursa'da yayın yapan yerel haber sitesi Şehir Medya'da yer alan habere göre; Bursa'da görevden el çektirilen Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Recep Altepe, eski korumasını topuğundan vurdu. Olay geçen cuma günü meydana geldi.

"YANLIŞLIKLA" ATEŞ ALDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

İddiaya göre eski AK Partili Bursa Büyükşehir Belediyeye Başkanı Recep Altepe, iş yerindeki ofisinde, silahını temizlediği sırada yanında bulunan yakın koruması O.D'yi topuğundan vurdu. Olayın ardından topuğundan vurulan koruma hastaneye kaldırılırken, Altepe'nin verdiği ifadede silahını temizlerken yanlışlıkla ateş aldığını söylediği öğrenildi.

İSTİFA ETMESİNİ ERDOĞAN İSTEMİŞTİ

2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen dönemin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "Bu şartlarda Bursa'mıza hizmet imkanının kalmadığı ortadadır. Bugün itibarıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" diyerek, koltuğunu bırakmıştı.

15 Temmuz sonrası dünürü FETÖ'den gözaltına alınan Recep Altepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asker arkadaşı olarak da biliniyor.

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Recep Altepe, AK Parti, Bursa, Güncel, Son Dakika

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