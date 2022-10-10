Eski AKP Milletvekili Konuk'tan Süt Politikasına Eleştiri: "İşin Matematiği ile İnatlaşmanın Sonucu Ülkemiz Süt ve Süt Ürünlerinde Yokluğa... - Son Dakika
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Eski AKP Milletvekili Konuk'tan Süt Politikasına Eleştiri: "İşin Matematiği ile İnatlaşmanın Sonucu Ülkemiz Süt ve Süt Ürünlerinde Yokluğa...

10.10.2022 12:25
Eski AKP Milletvekili Konuk'tan Süt Politikasına Eleştiri: "İşin Matematiği ile İnatlaşmanın Sonucu Ülkemiz Süt ve Süt Ürünlerinde Yokluğa...

Eski AKP Karaman Milletvekili Recep Konuk, iktidarın süt fiyatıyla ilgili politikasını sert sözlerle eleştirdi. Konya’da 2 bin üreticinin ahırlarını tasfiye ettiğini belirten Konuk, “Süt azaldığı için süt toplayıcıları birbirinin tankerlerinin yolunu kesmeye başladı. Raf fiyatları artmasın diye işin matematiği ile inatlaşmanın sonucu ülkemizi süt ve süt ürünlerinde yokluğa sürüklüyor. Artık akıl devreye girsin, sütümüz kesilmesin” dedi.

Eski AKP Karaman Milletvekili Recep Konuk, iktidarın süt fiyatıyla ilgili politikasını sert sözlerle eleştirdi. Konya'da 2 bin üreticinin ahırlarını tasfiye ettiğini belirten Konuk, "Süt azaldığı için süt toplayıcıları birbirinin tankerlerinin yolunu kesmeye başladı. Raf fiyatları artmasın diye işin matematiği ile inatlaşmanın sonucu ülkemizi süt ve süt ürünlerinde yokluğa sürüklüyor. Artık akıl devreye girsin, sütümüz kesilmesin" dedi.

Eski AKP Karaman Milletvekili ve eski PANKOBİRLİK Başkanı Recep Konuk, süt fiyat politikasını sosyal medya hesabından eleştirdi. Konuk, süt üretiminin yüzde 20-25 oranında azaldığını belirterek, "Tedbir yapmak içi artık derin analizler yapmak, düşünmek de gerekmiyor. Bakmak ve görmek yeter" dedi.

"SÜT TOPLAYICILARI BİRBİRİNİN TANKERLERİNİN YOLUNU KESMEYE BAŞLADI"

Konuk'un "Kendime notlar" notuyla yaptığı paylaşım şöyle:

"TZOB Başkanı Bayraktar'a göre 1 milyon; TÜSEDAD Başkanı Solakoğlu'na göre, 1,7 milyon süt ineği kesilmiş. Konya'da 2 bin üreticinin ahırını tasfiye ettiği ifade ediliyor. Süt üretimimizin yüzde 20-25 azaldığı tahmin ediliyor. Süt azaldığı için süt toplayıcıları birbirinin tankerlerinin yolunu kesmeye başladı.

"RAF FİYATLARI ARTMASIN DİYE ÜLKEMİZİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE YOKLUĞA SÜRÜKLÜYOR"

USK'nın (Ulusal Süt Konseyi) 7,5 TL'lik fiyatı kağıt üzerinde kaldı. Raf fiyatları artmasın diye işin matematiği ile inatlaşmanın sonucu ülkemizi süt ve süt ürünlerinde yokluğa sürüklüyor. Sütümüz azalırsa peynirimiz yoğurdumuz tereyağımız da azalır. Tedbir geciktikçe tekrar eski üretim seviyesine ulaşmanın da tüketicinin süt ve süt üretimine erişiminin de maliyeti artıyor.

"ÇÖZÜM YOLU BELLİ, GERÇEKÇİ BİR SÜT PRİMİ, YEM MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ"

Raf fiyatlarını arttırmadan çözümün yolu belli, gerçekçi bir çiğ süt primi. Yem ve yem girdilerinin maliyetini düşürmek. Elde kalan süt ineklerimizi bari kurtarmak için artık akıl devreye girsin, sütümüz kesilmesin."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eski AKP Milletvekili Konuk'tan Süt Politikasına Eleştiri: 'İşin Matematiği ile İnatlaşmanın Sonucu Ülkemiz Süt ve Süt Ürünlerinde Yokluğa... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski AKP Milletvekili Konuk'tan Süt Politikasına Eleştiri: "İşin Matematiği ile İnatlaşmanın Sonucu Ülkemiz Süt ve Süt Ürünlerinde Yokluğa... - Son Dakika
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