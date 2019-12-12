Eski Aladağ Kaymakamının FETÖ'den yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski Aladağ Kaymakamının FETÖ'den yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Eski Aladağ Kaymakamının FETÖ'den yargılanmasına devam edildi

6 saat önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer'in yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer'in yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Filizer ile avukatı hazır bulundu.

İlk olarak esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Ahmet Ziya Filizer'in, hakkında etkin pişmanlık kapsamında verilen tanık ifadeleri, HTS raporları, teşhis tutanağı ve kendisinden sorumlu örgüt "mahrem imamıyla" iletişim halinde olması hususları dikkate alınarak üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık Filizer ise esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "FETÖ/PDY üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıntılı savunma yapmak için süre verilmesini ve hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Filizer hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

FETÖ soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer hakkında, ilçede 29 Kasım 2016'da, 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yangınla ilgili "Gözetim ve denetim görevini ihmal etmek suretiyle görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle de dava açılmıştı.

Eski Aladağ Kaymakamının FETÖ'den yargılanmasına devam edildi

Ahmet Ziya, Aladağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:10 Kaynak: AA
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