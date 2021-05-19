"Eski alışkanlıklar şirketleri zayıflatıyor"

Aile şirketlerinde kurumsallaşmanın önemine vurgun yapan Servet Akkaynak, "Artık şirketleri eski alışkanlıklarımızla yönetmemiz mümkün değil. Dönem, yeni nesil öğretilere ayak uydurma zamanı" dedi.

Türkiye'deki işletmelerin yüzde 95'inin aile şirketi olduğuna dikkati çeken, A-Partners Kurucu Ortağı ve Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Servet Akkaynak, bu şirketlerin gelecek nesillere aktarılmasının yolunun kurumsallaşmadan geçtiğini kaydetti. Akkaynak, "Yeni dünya düzeni beklenenden erken geldi. Artık şirketleri eski alışkanlıklarımızla yönetmemiz mümkün değil. Dönem, yeni nesil öğretilere ayak uydurma zamanı" dedi. Akkaynak, yeni dünya düzeninde aile şirketlerinin nasıl çalışması konusunda açıklamalarda bulundu.

Servet Akkaynak, Türkiye'deki işletmelerin yüzde 95'inin aile şirketi durumunda olduğunu belirtirken, başarı formülleri arasında kurumsallaşmanın da önemli payının bulunduğunu kaydetti. Akkaynak, "Yeni dünya düzeni beklenenden erken geldi. Artık şirketleri eski alışkanlıklarımızla yönetmemiz mümkün değil. Dönem, yeni nesil öğretilere ayak uydurma zamanı. İyi kurumsal yönetim uygulamaları, aile anayasası, stratejik planlama ve profesyonel yönetime geçiş kararı ile doğru finansal eğitim ve yatırım alternatifleri ancak kurumsallaşmasını büyük ölçüde tamamlamış şirketlerde mümkün olabilmektedir" şeklinde konuştu.

"Hedeflere, etkin bir şekilde ulaşabilmek ancak 'yeni nesil formüller'le mümkün olabilir"

İş dünyasının devler ligindeki firmalarda uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapan Akkaynak, şirketlerin hayallerini gerçekleştirmelerinin, kısa ve uzun vadeli hedeflere etkin bir şekilde ulaşabilmelerinin ancak 'yeni nesil formüller'le mümkün olabileceğini söyledi. Şirketlerin uygulayabileceği yeni nesil formüllerin başında, 'Organizasyonel ve Yönetsel Dönüşümler', 'Verimlilik ve Etkinlik Artırma', 'İş Gelişimi ve Maliyet Azaltma' gibi hususların bulunduğunu belirten Akkaynak, "Kurumsallaşma da stratejik bir yaklaşım gerektiriyor, kopyala-yapıştır tarzı yaklaşımlardan kaçınıp, dozu çok iyi ayarlamak gerekir" dedi.

Akkaynak, değişim, dönüşüm ve büyüme süreçlerinde olan firmaların, uzmanlık gerektiren fonksiyonel alanlarda dönemsel yöneticiler vasıtasıyla, teknik ve yönetsel deneyimlerin aktarılmasıyla etkin, hızlı ve somut sonuçlar elde etmelerinin mümkün olabileceğini dile getirdi.

Dünyada her gün değişik sektörlerde yüzlerce şirketin el değiştirdiğini veya birleştiğini de ifade eden Akkaynak, "Bu konu stratejik yatırım başlığı altında değerlendirilmektedir. Başarılı bir şirket satın alma veya evliliği ile halka arz işlemi için finansal, operasyonel ve hukuki inceleme, ön yapılandırma, işlem sonrası entegrasyonun iyi planlanması gerekmektedir" diye konuştu.

İş dünyasından elde ettiği deneyimleri reel sektörle buluşturmak amacıyla 2019'da A-Partners'ı kuran ve şirketlere yönelik stratejilerin belirlenmesi ile halka açılma, şirket evlilikleri ve satın almalar gibi yatırımlar konusunda uzun yılların deneyimine sahip olduğu belirtilen Özlem Özyiğit ile ortak çalışmaya devam eden Akkaynak, şirketlere İnsan Kaynakları, Finansal Hizmetler, Ticari Hizmetler ile Teknoloji ve Dijitalizasyon konularında uzman ekibi ile hizmet verdiklerini de sözlerine ekledi. - İSTANBUL