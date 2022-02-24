Eski Alman Bakan Karrenbauer: "Putin'i gerçekten caydıracak hiçbir şey hazırlamadık" - Son Dakika
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Eski Alman Bakan Karrenbauer: "Putin'i gerçekten caydıracak hiçbir şey hazırlamadık"

24.02.2022 15:32
Eski Alman Bakan Karrenbauer: "Putin'i gerçekten caydıracak hiçbir şey hazırlamadık"

Eski Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Rusya- Ukrayna krizinde Batı'nın başarısız olduğunu ve bu yüzden kızgın olduğunu söyledi.

Eski Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Rusya- Ukrayna krizinde Batı'nın başarısız olduğunu ve bu yüzden kızgın olduğunu söyledi.

Karrenbauer, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tarihsel başarısızlığımız için kendimize çok kızgınım. Gürcistan, Kırım ve Donbas'tan sonra Putin'i gerçekten caydıracak hiçbir şey hazırlamadık." ifadelerini kullandı.

Eski Alman Savunma Bakanı, müzakerenin her zaman önce geldiğine dair eski başbakanlar Helmut Schmidt ve Helmut Kohl'un öğretilerini unuttuklarını belirterek, "Ancak askeri olarak o kadar güçlü olmalısınız ki müzakere etmemek diğer taraf için bir seçenek olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

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Annegret Kramp-Karrenbauer, Ukrayna, Rusya, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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