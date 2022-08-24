UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay ise Merkel'in mülteci krizi karşısındaki gayretlerini takdirle karşıladığının altını çizerek, "Acı çekmek evrenseldir. Bu yüzden acıları dindirmeye yönelik çözümler de evrensel olmalı. Barışı sağlamak, acı çekenlere kapıları açmaktır." dedi.

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel 'e, mülteci krizinin yaşandığı yıllarda çok sayıda mülteciyi kabul ettiği için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Barış Ödülünün verileceği açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, Almanya'daki Türk ailenin bebeği ile ilgili açıklama

Kaynak: AA

Angela Merkel, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eski Almanya Başbakanı Merkel, UNESCO Barış Ödülüne layık görüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.