Eski Almanya Başbakanı Schröder'den Türkiye'ye övgü Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Almanya Başbakanı Schröder'den Türkiye'ye övgü Açıklaması

04.08.2022 12:38
Eski Almanya Başbakanı Schröder'den Türkiye'ye övgü Açıklaması

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafın sona ermesi çabalarında, şu anda tahıl sevkiyatına ilişkin müzakeredeki gibi çok yardımcı olduğunu söyledi.

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafın sona ermesi çabalarında, şu anda tahıl sevkiyatına ilişkin müzakeredeki gibi çok yardımcı olduğunu söyledi.

Schröder, Moskova'da geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından bugün yayımlanan Stern dergisine röportaj verdi.

Kremlin'in "müzakere edilmiş çözüm" istediğini belirten Schröder, "Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafta martta İstanbul'da olduğu gibi bir müzakere yaklaşımı vardı. Türkler, şu anda tahıl sevkiyatına ilişkin müzakerede oldukları gibi çok yardımcı oldular. Tahıl anlaşması ilk başarıdır. Belki bu yavaş yavaş bir ateşkese dönüştürülebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için iki tarafın da tavizler vermesi gerektiğini vurgulayan Schröder, "Ukrayna'nın olası tavizlerini önceden 'Rusya'nın dikte ettiği bir barış' olarak karalamak büyük bir hatadır." ifadesini kullandı.

Schröder, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki çabasına da dikkati çekerek "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir arabuluculuk girişimini iyi buldum." şeklinde konuştu.

Eski Şansölye Schröder, Amerikalıların desteği olmadan "müzakere edilmiş bir çözümün" olmayacağını kaydetti.

Schröder, Rusya Devlet Başkanı Putin'e neden mesafe koymadığına ilişkin soruya, "Ben savaşı kınadım, bunu biliyorsunuz. Ancak kişisel olarak Vladimir Putin'e mesafe koymak gerçekten birilerine fayda sağlar mı?" yanıtını verdi.

Schröder, Kuzey Akım 2'nin kullanılmasını istedi

Rusya'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatını azaltmasına ilişkin değerlendirmede de bulunan Schröder, "Kremlin'in gaz akışını kısmak için herhangi bir siyasi açıklaması yok. Bu daha çok iki tarafta olan teknik ve bürokratik bir sorun. Suçu da birbirine atıyorlar." diye konuştu.

Schröder, Almanya'daki gaz arzındaki zor durumun önüne geçmek için Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının kullanılmasını önerdi.

Bu boru hattının tamamlandığına işaret eden Schröder, "Kuzey Akım 2'yi kullanmak istemiyorsanız sonuçlarına katlanmak zorundasınız." ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 22 Şubat 2022'de, Rusya'nın ayrılıkçı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanımasının ardından Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatını vermişti.

YORUMLAR
500
ABD'den Türkiye'ye Ukrayna tahılının nakliyesindeki rolü nedeniyle teşekkür ABD'den Türkiye'ye Ukrayna tahılının nakliyesindeki rolü nedeniyle teşekkür Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den görevlilerin yer aldığı 20 kişilik ekibin Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü Razoni adlı... Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den görevlilerin yer aldığı 20 kişilik ekibin Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü Razoni adlı...
Kaynak: AA

Türkiye, Almanya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Almanya Başbakanı Schröder'den Türkiye'ye övgü Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:33 Sevgilisinin kalçasını çekip sosyal medyada paylaşan Arturo Vidal olay oldu
15:33 Yediiklim Yayınevi'nin öğretmeni sosyal medya canlı yayınında konuştu: İğne deliği kadar bir şey bulsunlar intihar edeceğim
15:13 Mehmet Yalçınkaya, adını kullanan işletmelere savaş açtı: Hepsini ifşa edeceğim
15:06 YAŞ toplantısı sona erdi! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler 4 yıldan daha uzun süre görev yapacak
14:37 Kılıçdaroğlu'ndan KPSS'nin iptali sonrası sert sözler: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan saraya, en aşağıya kadar çürüyen bir devlet yapısı var
14:29 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan açıklaması: 3 gündür ikna etmeye çalışıyoruz
14:27 KPSS'nin iptal edilmesi sonrası tüm adaylardan özür dileyen ÖSYM Başkanı Ersoy yeni süreci açıkladı
14:22 Trabzonsporlu Bakasetas'tan Fenerbahçe itirafı: Geçen yaz gidecektim
14:21 CHP'li Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı'na enflasyon tepkisi: Bunun tek sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır
14:12 28 yaşındaki Norveç Adalet Bakanı Mehl'in bikinili pozu ülkeyi karıştırdı: Kuralları çiğnedin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 15:57:17. #1.13#
SON DAKİKA: Eski Almanya Başbakanı Schröder'den Türkiye'ye övgü Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement