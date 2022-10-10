Eski Almanya Başbakanı Merkel, 2022 Nansen Mülteci Ödülünü aldı

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, bu yılın Nansen Mülteci Ödülü'nü eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e verdi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen ödül töreninde, Merkel, 2015 ve 2016'daki mülteci krizinde Almanya'nın kapılarını 1,2 milyon Suriyeli mülteciye açtığı için 2022 Nansen Mülteci Ödülü'ne layık görüldü.

Ödülünü BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin elinden alan Merkel, yaptığı konuşmada, Almanya'nın imzalayan ülkeler arasında bulunduğu 1951 Mülteciler Sözleşmesinde insan onurunu korumanın önemine dikkat çekildiğini belirtti.

Merkel, mülteci krizinin patlak verdiği yıllarda bazı siyasetçiler gibi Almanya'nın sadece Almanlara ait olması gerektiğini düşünmediğini dile getirerek, "Önemli olan ileride özgüven sahibi, özgür ve her insana açık bir ülke inşa edebilmektir. Elimizden gelenin en iyisini yaparsak bunu başarabiliriz." dedi.

Kendisine bahşedilen onurun aynı zamanda Alman halkının onuru olduğunu vurgulayan Merkel, ülkeye gelen mültecilere yardım sağlayan tüm görevliler ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Türkiye, Almanya'dan daha büyük yük üstlendi

Merkel, Türkiye'nin bu süreçte Almanya'dan daha büyük yük üstlendiğinin altını çizerek, "Çok sayıda mülteci, anavatanlarından çok uzağa gitmek istemedi. Bu yüzden Türkiye, Orta Doğu'dan 3,8 milyon mülteciyi ağırladı." şeklinde konuştu.

Mülteci haklarına saygı duyulması ve mültecilerin geri döndürülmemesi gerektiğini belirten Merkel, "Mültecilerin ülkelerine güvenli bir şekilde geri dönebilmeleri için sürdürülebilir çözümler bulunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Angela Merkel'in yanı sıra Nansen Bölgesel Mülteci Ödülleri de sahiplerini buldu.

Afrika ödülü Moritanya'da 100'ün üzerinde orman yangınını söndüren mülteci Mbera Fire Brigade'e, Amerika kıtası ödülü Kosta Rika'da 50 yıldan fazla mültecilere hizmet veren Vincenta Gonzalez'e, Asya Pasifik ödülü Myanmar'da çok sayıda yerinden edilen sivile yardımda bulunan Meikswe Myanmar kuruluşuna, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ödülü ise Irak'ta DEAŞ'ın baskılarından kaçan kadınlara tıbbi yardım sağlayan Dr. Nagham Hasan'a takdim edildi.