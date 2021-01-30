Eski Almanya Başbakanı Schröder'den Avrupa'ya Türkiye'yle daha yakın iş birliği çağrısı - Son Dakika

Eski Almanya Başbakanı Schröder'den Avrupa'ya Türkiye'yle daha yakın iş birliği çağrısı

30.01.2021 03:57
Eski Almanya Başbakanı Schröder'den Avrupa'ya Türkiye'yle daha yakın iş birliği çağrısı, System.String[]

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Avrupa'nın kendi gücünü bulabilmesi için Türkiye ve Rusya gibi ortaklara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Avrupa'nın kendi gücünü bulabilmesi için Türkiye ve Rusya gibi ortaklara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Almanya'da Sosyal Demokrat Partiden (SPD) 7 yıl başbakanlık yapan Schröder, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Coğrafi olarak bakarsanız, Avrupa'nın gücünü bulması için Türkiye ve Rusya gibi ortaklara ihtiyacı var. Bizi daha güçlü kılan yolları engellememeliyiz." diyerek Türkiye ile daha yakın iş birliği yapılması çağrısında bulundu.

Türkiye'nin Avrupa'dan uzaklaştığı ve bunun durdurulması şansının olup olmadığı yönündeki soru üzerine, "Hayır bitmedi." diyen Schröder, Türkiye'de Avrupa'ya karşı bir tavır olmadığını vurguladı.

Türkiye'nin batısı ile doğusunun farklı düşündüğüne işaret eden Schröder, "1963'te Türkiye'nin uzun bir süreçte AB'ye katılacağına dair bir söz verildi. Çoğu benim zamanımda olmak üzere iki tarafta da ciddi çabalar vardı." dedi.

Schröder, Almanya'da Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU-CSU) Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin imtiyazlı ortaklık teklif etmelerine atıfta bulunarak "İmtiyazlı ortaklık ifadesiyle aslında 'dışarda kalın' işareti verilmek isteniyor" değerlendirmesinde bulundu.

Gerhard Schröder, Almanya, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Almanya Başbakanı Schröder'den Avrupa'ya Türkiye'yle daha yakın iş birliği çağrısı - Son Dakika


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