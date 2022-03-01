Eski Almanya Başbakanı Schröder'in Rusya yanlısı tutumu danışmanlarını istifa ettirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Almanya Başbakanı Schröder'in Rusya yanlısı tutumu danışmanlarını istifa ettirdi

01.03.2022 12:34
Eski Almanya Başbakanı Schröder'in Rusya yanlısı tutumu danışmanlarını istifa ettirdi

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in Rusya yanlısı tutumu, danışmanlarının ve özel kalem müdürünün istifa etmesine neden oldu.

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in Rusya yanlısı tutumu, danışmanlarının ve özel kalem müdürünün istifa etmesine neden oldu.

The Pioneer adlı internet sitesinde yer alan haberde, Schröder'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile arasına mesafe koymaması ve Rusya'ya ait doğal gaz şirketlerindeki görevlerini bırakmayı reddetmesi nedeniyle Özel Kalem Müdürü Albrecht Funk ve diğer 3 danışmanı istifa kararı aldı.

Eski Alman Şansölye, Gazprom, Rosneft, Kuzey Akım gibi pek çok Rus enerji şirketinin yönetim kurulunda yer alıyor.

Öte yandan Münih Büyükşehir Belediyesi Filarmoni Orkestrası Şefi Valeri Gergiev, Putin'e yakınlığı nedeniyle görevden alındı. Alman medyasına açıklamada bulunan Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Dieter Reiter, Gergiyev'in Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı kınamadığı gerekçesiyle görevden alındığını bildirdi. Reiter, bu nedenle Münih Filarmoni Orkestrası tarafından onun yönetiminde başka konser verilmeyeceğini söyledi.

Gergiev, 2015 yılından bu yana bir kent orkestrası olan Münih Filarmoni Orkestrası'nın şefliğini yapıyordu.

YORUMLAR
500
Almanya'nın Rus gazı bedelini SWIFT dışında ödeme kanalları olduğu bildirildi Almanya'nın Rus gazı bedelini SWIFT dışında ödeme kanalları olduğu bildirildi Rusya, 36 ülkenin hava yolları şirketlerine uçuş yasağı getirdi Rusya, 36 ülkenin hava yolları şirketlerine uçuş yasağı getirdi

Gerhard Schröder, Almanya, İstifa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Almanya Başbakanı Schröder'in Rusya yanlısı tutumu danışmanlarını istifa ettirdi - Son Dakika


Son Dakika
12:31 Zelenski'ye suikast düzenleyecek Wagner üyeleri yakalandı! Aylık 60 dolara savaştıkları öğrenildi
12:29 Avrupa panik halinde! Putin'in 'Şeytanları' İngiltere'ye sadece 20 dakikada ulaşabiliyor
12:27 Çok eşliliğe inanan piskopos 27 farklı kadından 150 çocuk yaptı! Hikayesini duyanlar ok şaşırdı
12:05 Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uydu terminali Ukrayna'ya ulaştı! Ukrayna'dan üst düzey teşekkür
11:01 Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenciler, saldırı anlarını anlattı: Şu anda füze saldırısı altındayız, belki bu son videomuz olur
11:50 Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten Londra'da otobüs halleri
11:49 Arda Gürel'i otopark çıkışında gören Mert Hakan Yandaş arabasına davet edip evine kadar götürdü!
11:27 Almanya'da eşini öldürdü, bahçeye gömdü, sonra hiçbir şey olmamış gibi tatile geldi: Gaziantep'te tutuklandı!
11:36 Türkiye'nin geleceğine yön verecek kararsız seçmenler kim: 18-34 yaş aralığında ve yüksek eğitimli!
11:24 Ebrar Karakurt'tan eski sevgilisi İmge'ye ağır gönderme! Küfürlü paylaşımı şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 12:40:22. #1.13#
SON DAKİKA: Eski Almanya Başbakanı Schröder'in Rusya yanlısı tutumu danışmanlarını istifa ettirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement