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Eski Almanya Cumhurbaşkanı Gauck: Göçmenler konusunda Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var
6 saat önce
Eski Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, mülteci konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iş birliği yapılmasını istedi
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:56
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