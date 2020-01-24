Eski Almanya Cumhurbaşkanı Gauck: Göçmenler konusunda Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var - Son Dakika
Son Dakika Dünya Eski Almanya Cumhurbaşkanı Gauck: Göçmenler konusunda Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var - Son Dakika Dünya

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Gauck: Göçmenler konusunda Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var

6 saat önce

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, mülteci konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iş birliği yapılmasını istedi

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Gauck: Göçmenler konusunda Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var, System.String[]

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, mülteci konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iş birliği yapılmasını istedi.


Alman haber ajansı DPA'ya konuşan eski Cumhurbaşkanı Gauck, mülteci sorununu değenlendirdi.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:56 
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