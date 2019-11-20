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Eski Almanya Cumhurbaşkanı Richard von Weizsaecker'in oğlu bıçaklanarak öldürüldü
6 saat önce
Almanya'da eski cumhurbaşkanının doktor oğlu bıçaklanarak öldürüldü
Almanya'da 1984-1994 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapan Richard von Weizsaecker'in oğlu Fritz von Weizsaecker bıçaklanarak öldürüldü.
Berlin polisinden yapılan açıklamada Schlosspark kliniğinde sunum gerçekleştiren konuşmacının bıçaklı saldırgan tarafından öldürüldüğü, saldırıya müdahale etmek isteyen bir kişinin de ağır yaralı olduğu ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:49
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