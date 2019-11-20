Son Dakika Haberleri: Eski Almanya Cumhurbaşkanı Richard von Weizsaecker'in oğlu bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika Dünya Eski Almanya Cumhurbaşkanı Richard von Weizsaecker'in oğlu bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika Dünya

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Richard von Weizsaecker'in oğlu bıçaklanarak öldürüldü

6 saat önce

Almanya'da eski cumhurbaşkanının doktor oğlu bıçaklanarak öldürüldü

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Richard von Weizsaecker'in oğlu bıçaklanarak öldürüldü, System.String[]

Almanya'da 1984-1994 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapan Richard von Weizsaecker'in oğlu Fritz von Weizsaecker bıçaklanarak öldürüldü.


Berlin polisinden yapılan açıklamada Schlosspark kliniğinde sunum gerçekleştiren konuşmacının bıçaklı saldırgan tarafından öldürüldüğü, saldırıya müdahale etmek isteyen bir kişinin de ağır yaralı olduğu ifade edildi.

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Almanya, Berlin, 1984, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:49 
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