Eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff: "Göçmen çocukları sporda, kültürde, bilimde, ekonomide harikalar yaratıyor" - Son Dakika

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, ülkesindeki göçmen çocuklarının sporda, kültürde, bilimde, ekonomide harikalar yarattığını ve önemli roller üstlendiğini söyledi.

Alman Uyum Vakfı tarafından Türkiye ile Almanya arasında imzalanan iş gücü alımı anlaşmasının 60. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Christian Wulff, "Almanya'da göçmen çocukları sporda, kültürde, bilimde, ekonomide harikalar yaratıyor ve önemli rol üstleniyor. Herkes, göçten yararlandı, buraya gelen göçmenler ve ülkemiz de. Bu bir anlamda kazan-kazan durumuydu. Bu nedenle teşekkür etmek ve saygı göstermek bir vazife." dedi.

Almanya refahını Türkiye'den gelen göçmen işçilere borçlu

Wulff, işçi göçünün üzerinden yıllar geçtikten sonra ancak bugün bunun bir başarı hikayesi olarak değerlendirildiğini ve Almanya'nın bugünkü refahının Türkiye'den gelen göçmen işçilere borçlu olduğunun anlaşıldığını vurguladı.

Göçün her iki taraf için kazan-kazan durumu olduğunu anlatan Wulff, burada hem göçmenlerin hem de Almanya'nın kazanan taraflar olduklarını dile getirdi.

60'lı yıllarda insanların ailesi olmadan, dil bilmeden Almanya'ya gelmelerinin hafife alındığına işaret eden Christian Wulff, "Misafir işçi kavramı bile insanların kısa süreliğine gelip çalışıp eve döneceklerini çağrıştırıyordu. Buraya insanların geldiği, aileleriyle yaşamak ve burada kalmak istediklerinin anlaşılması yıllar sürdü. Bu ailelerin Alman vatandaşı olan ve Almanya'ya çok iyi uyum sağlamış çocukları oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Yabancılara karşı artan nefretin seçim malzemesi yapılması endişe verici

Christian Wulff, göçün Almanya'ya kazanımlarını anlatırken, diğer yandan ülkede yabancılara karşı artan nefrete de dikkat çekti.

Wulff, Almanya'da yabancılara karşı artan nefretten ve düşmanlıktan ve bunun bazı bölgelerde seçim malzemesi olarak kullanılmasından endişe edilmesi gerektiğini belirterek "Halbuki insanlar bir araya gelip karşılıklı yüz yüze temas kurulduğu zaman diğerlerinin kendilerinden farklı olmadığını, farklı ihtiyaçları olmadığını görecekler." ifadelerini kullandı.

Alman Uyum Vakfının etkinliğine Avrupa'da tam yapay kalp nakli gerçekleştiren ilk ve şimdiye kadar tek kadın cerrah Dilek Gürsoy ve annesi Zeynep Gürsoy da katıldı.

Almanya, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra iş gücü açığını kapatmak amacıyla 1955'te İtalya, 1960'ta Yunanistan ve İspanya ile anlaşmalar yaparak buralardan işçi getirdi.

Almanya, Türkiye ile de 30 Ekim 1961'de İş Gücü Anlaşması imzalayarak Türkiye'den resmi olarak Almanya'ya iş gücü göçü başladı.