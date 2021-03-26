Eski Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Antalya Diplomasi Forumu'nda Türk-Alman ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye ve Almanya arasındaki karşılıklı saygı ve derin dostluğun ve iki ülkenin farklı görüşte olduğu konularda da her zaman ortak noktada buluşmasını sağladığını belirterek "İlişkilerimizdeki başarı, Türkiye'yle iş birliğimizin önde gelen örneğidir." dedi.

Gabriel, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) bir süre önce başlattığı ve sosyal medyada giderek beğeni kazanan ADF120Sec (120 Saniye) uygulamasına katılarak Türkiye-Almanya ilişkilerini değerlendirdi.

ADF'nin, Türkiye'yle siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri konuşmak için mükemmel bir yöntem olduğunu söyleyen Gabriel, Almanya ve Türkiye arasındaki başarılı iş birliğinin temellerinin on yıllar öncesine dayandığını işaret etti.

Gabriel, "Her konuda anlaşamasak da karşılıklı saygımız ve iki ülke halkları arasındaki derin dostluk, her zaman ortak noktada buluşmamıza yardımcı olmuştur. İlişkilerimizdeki başarı, Türkiye'yle iş birliğimizin önde gelen örneğidir." diye konuştu.

"Türkiye'de son derece dostane şekilde ağırlanıyoruz"

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 30 milyar avrodan fazla olduğunu belirten Gabriel, "Almanya, Türkiye'nin ithalatında Rusya ve Çin'den sonra en büyük üçüncü ülkedir. 7 bin 500'ü aşkın Alman şirket Türkiye'de başarılı şekilde faaliyet göstermektedir. Almanya'da 3 milyonu aşkın Türk kökenli kişi yaşamaktadır." ifadelerini kullandı.

Gabriel, Türkiye'nin birçok Alman yurttaş için en popüler turizm merkezlerinden biri olduğunu da belirterek "Bunun sebebi yalnızca Türkiye'nin sahil kıyısında birçok seçenek bulunması değil, aynı zamanda biz Almanların Türkiye'de son derece dostane şekilde ağırlanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasındaki karşılıklı başarıyı geleceğe taşımak ve arttırmak için her gün canla başla çalışan herkese en derin saygılarını ileten Gabriel, sözlerini şöyle bitirdi:

"Antalya Diplomasi Forumu'na yürekten başarılar diliyorum. Özellikle Türk Dışişleri Bakanı, iyi ve eski dostum Mevlüt Çavuşoğlu'na sarf ettiği tüm çaba için teşekkürlerimi sunuyorum. Salgınla mücadelemiz bittikten sonra, en sevdiğim şehirlerden biri olan Antalya'da yeniden şahsen buluşmayı ümit ediyorum."

ADF'nin 120 Saniye uygulaması

Liderlerin, siyasetçilerin, önde gelen akademisyenlerin, düşünürlerin, kanaat önderlerinin, diplomatların ve iş insanlarının her yıl bir araya gelerek, küresel ve bölgesel meseleleri vizyoner bir bakış açısıyla ele almaları ve sorunlara çözüm önerileri getirmeleri için bir diyalog platformu oluşturmayı hedefleyen ADF çevrim içi etkinliklerini sürdürüyor.

ADF'nin 120 Saniye uygulamasına daha önce Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Direktörü Antonio Vitorino, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreter Yardımcısı Ulrik Vestergaard Knudsen, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO-PA) Başkanı Gerald Connolly, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Filistinli siyasetçi Dr. Hanan Ashrawi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci gibi uluslararası alanda önemli kişiler de konuk olmuştu.