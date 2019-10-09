Son Dakika Haberleri: Eski amatör futbolcular yeşil sahalarda kıyasıya mücadele etti
Son Dakika Spor Eski amatör futbolcular yeşil sahalarda kıyasıya mücadele etti

Eski amatör futbolcular yeşil sahalarda kıyasıya mücadele etti

47 dakika önce

Uşak'ta, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından organize edilen Amatör Spor Haftası farklı etkinler ile spor merkezlerinde kutlandı.

Eski amatör futbolcular yeşil sahalarda kıyasıya mücadele etti, System.String[]

Uşak'ta, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından organize edilen Amatör Spor Haftası farklı etkinler ile spor merkezlerinde kutlandı. Etkinlikler kapsamında yaşları 40-45 arasında değişen eski amatör futbolcular sahada ter döktü.


Vatandaşlara düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırma amacıyla her yıl 7-13 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Uşak'ta çeşitli spor merkezlerinde turnuvalar ve etkinlikler düzenlendi. Barış Battal Stadyumunda gerçekleştirilen eski amatör futbolcular bir araya geldi. Yaşları 40-45 arasında değişen eski amatör futbolcular sahada ter döktü. Etkinliğe Gençlik ve Spor il Müdürü Tahir Emre Can ve Uşak Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyon Başkanı ile çeşitli amatör spor kulüpleri başkanları katılım sağladı. Uşak'ta ve çeşitli illerde ki amatör kulüplerde oynamış eski futbolcular yeniden takım arkadaşları ile aynı müsabakada mücadele ettiler. Takımların kadrosu karma bir şekilde belirlenirken amatör futbolcular kıyasıya mücadele etti. - UŞAK

Uşak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:13 Kaynak: İHA
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