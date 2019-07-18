Eski ambalaj fabrikasında patlama: 4 yaralı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde eski ambalaj fabrikasında meydana gelen patlamada, 4 kişi yaralandı.
Kırklareli Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:46 Kaynak: İHA
'nin Lüleburgaz
ilçesine bağlı Büyükkarıştıran
beldesinde eski ambalaj fabrikasında meydana gelen patlamada, 4 kişi yaralandı.
Lüleburgaz'ın Büyükkarıştıran beldesinde Orhan Yurtseven'e ait eski ambalaj fabrikasında hurda malzemelerinin alınması sırasında patlama meydana geldi. Hurda malzemeleri spiral makinesi ile kesilirken çıkan kıvılcımın viral içindeki maddeyle teması sonucunda oluştuğu tahmin edilen patlamada fabrika içerisindeki Sadullah Kaymaz
(37), Tahsin Koçyiğit (39), Aydın
Hökkaş (40) ile Feramiz Köknel (38) yaralandı. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamayla beraber oluşan yangın Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yaralanan vatandaşlara ilk müdahaleleri Lüleburgaz Devlet Hastanesi
'nde yapıldı. Soruşturma devam ediyor. - KIRKLARELİ
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