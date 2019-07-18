Son Dakika Haberleri: Eski ambalaj fabrikasında patlama: 4 yaralı
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Eski ambalaj fabrikasında patlama: 4 yaralı

2 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde eski ambalaj fabrikasında meydana gelen patlamada, 4 kişi yaralandı.

Eski ambalaj fabrikasında patlama: 4 yaralı, System.String[]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde eski ambalaj fabrikasında meydana gelen patlamada, 4 kişi yaralandı.

Lüleburgaz'ın Büyükkarıştıran beldesinde Orhan Yurtseven'e ait eski ambalaj fabrikasında hurda malzemelerinin alınması sırasında patlama meydana geldi. Hurda malzemeleri spiral makinesi ile kesilirken çıkan kıvılcımın viral içindeki maddeyle teması sonucunda oluştuğu tahmin edilen patlamada fabrika içerisindeki Sadullah Kaymaz (37), Tahsin Koçyiğit (39), Aydın Hökkaş (40) ile Feramiz Köknel (38) yaralandı. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamayla beraber oluşan yangın Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yaralanan vatandaşlara ilk müdahaleleri Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Soruşturma devam ediyor. - KIRKLARELİ
Büyükkarıştıran, Lüleburgaz, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:46 Kaynak: İHA
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