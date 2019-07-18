Son Dakika Haberleri: Eski ambalaj fabrikasında patlama: 4 yaralı (2)
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Eski ambalaj fabrikasında patlama: 4 yaralı (2)

3 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, eski ambalaj fabrikasındaki patlamada 4 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, eski ambalaj fabrikasındaki patlamada 4 kişi yaralandı.
Büyükkarıştıran beldesinde, Orhan Yurtseven'e ait eski ambalaj fabrikasında, hurda malzemelerin alınması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlama sonucu fabrikada bulunan Sadullah Kaymaz (37), Tahsin Koçyiğit (39), Aydın Hökkaş (40) ile Feramiz Köknel (38) yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar müdahalelerinin ardından İstanbul'daki çeşitli hastanelere nakledildi.
Patlama nedeniyle fabrikada çıkan yangın Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Patlamanın ise işçilerin hurda malzemeleri spiral makinesi ile kestiği sırada çıkan kıvılcımın, varil içerisindeki maddeyle temas etmesi sonucu gerçekleştiği değerlendiriliyor.
Eski ambalaj fabrikasında patlama: 4 yaralı (2)
Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:48 Kaynak: AA
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