Eski ANAP Genel Başkanı Nesrin Nas'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Merhumeye dua edilmesi ve cemaatten helallik istenmesinin ardından sosyal mesafeli kılınan cenaze namazında Peker ailesinin yakınları saf tuttu.

Eski ANAP Genel Başkanı Nas ve kardeşi Kemal Peker cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Peker için öğle namazının ardından Zincirlikuyu Camisi'nde tören düzenlendi. Çocukları ve torunları, Peker'in tabutuna çiçek bıraktı.

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