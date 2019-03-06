Son Dakika Haberleri: Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Alparslan Altan, Fetö Üyeliğinden 11 Yıl 3 Ay Hapis Cezasına...

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Alparslan Altan, Fetö Üyeliğinden 11 Yıl 3 Ay Hapis Cezasına...

37 dakika önce

IHAAW125825-ASA/06-03-2019- Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Alparslan Altan, FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Alparslan Altan, Fetö Üyeliğinden 11 Yıl 3 Ay Hapis Cezasına..., System.String[]
IHAAW125825-ASA/06-03-2019

- Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Alparslan Altan, FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 06.03.2019 12: 58: 25 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:04 Kaynak: İHA

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