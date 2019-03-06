Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Alparslan Altan, Fetö Üyeliğinden 11 Yıl 3 Ay Hapis Cezasına...
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IHAAW125825-ASA/06-03-2019- Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Alparslan Altan, FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
IHAAW125825-ASA/06-03-2019
- Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Alparslan Altan, FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 06.03.2019 12: 58: 25 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:04 Kaynak: İHA
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