Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, Ankara Adliyesine gelerek ifade verdi - Son Dakika

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesinin suç duyurusu üzerine savcıya ifade verdi.

Ankara Adliyesindeki ifadesinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kendisi hakkında FETÖ'ye yönelik suç duyurusu kapsamında savcıya yaklaşık iki saat ifade verdiğini söyledi.

Gökçek, " Türkiye'de özellikle FETÖ'cülükle suçlanacak olan son iki kişiden biriyim. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanım, ikincisi de ben. Ellerinde imkan olsa beni bir kaşık suda boğarlar. Bütün mesele 17/25 Aralık öncesine götürebilir miyiz, götüremez miyiz? Bunun gayreti, yaptıkları iş bu. Suç uydurmuşlar, yalan iftira ama hepsine cevap verdim." diye konuştu.

Soruşturma dosyasına karşı delilerini sunduğunu belirten Gökçek, FETÖ'den yargılanması gereken birisi varsa onun da Mansur Yavaş olduğunu iddia etti.

Yerel seçimlerde rakibi Yavaş ile FETÖ'nün kapatılan televizyon kanalına çıktıklarını ancak kendisinin yayından alındığını anlatan Gökçek, bir gazetede "FETÖ'cülerin adayı Mansur Yavaş" başlığıyla haber yayımlandığını ileri sürdü.

FETÖ konusunda Yavaş ile televizyonda tartışmaya hazır olduğunu dile getiren Gökçek, kendisinin de Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

"Soruşturmanın gizliliği nedeniyle detayına girmek istemiyorum"

Belediye Başkanlığı döneminde FETÖ'ye rant sağladığına yönelik iddialara ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesinin bugüne kadar herhangi bir işlem yapmadığına dikkati çeken Gökçek, şöyle devam etti:

"Mesela ben FETÖ'cülerden birine rant verdiysem, o rantı hemen düzeltmesi lazım ama böyle bir şey yok. Önümüzdeki hafta Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu yapacağım, özellikle atmış olduğu iftiralara karşı. İki saat ifade verdim, bütün iddialara cevap verdik. Soruşturmanın gizliliği nedeniyle şimdi neler söylediğim konusunda detayına girmek istemiyorum. Yoksa gazetecilere verilmek üzere baya belge getirmiştim."

Gazetecilerin sorusu üzerine Gökçek, hakkındaki suç duyurularından 4'ünün Ankara Büyükşehir Belediyesi, diğer suç duyurularının ise CHP'li bazı isimler tarafından yapıldığını, söz konusu dosyaların FETÖ kapsamında olduğunu söyledi.

Hakkında suç duyurusunda bulunanlar arasında Yavaş'ın da bulunduğunu kaydeden Gökçek, "117 dosya var, bunlar içinde FETÖ'cü olarak adlandırılan adam sayısı 3. Hani 117 FETÖ'cü vardı, hani ben bunlara rant temin etmiştim? Bu soruşturmaların sonucu çıksın, adalet yerini bulsun, ondan sonra hesap verme ona dönecek. İşin özetini söylüyorum, 'Acaba Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunur da 17/25 Aralık öncesine Sayın Tayyip Erdoğan'a işi sarkıtabilir miyiz' olayın altında yatan asıl amaç bu. Aslında bu bir FETÖ organizasyonudur." değerlendirmesinde bulundu.

Gökçek, açıklamasının ardından, yanında getirdiği "Sol Siyaset FETÖ İlişkileri" kitabını gazetecilere dağıttı.