Beşiktaş'ın eski yıldızı Aboubakar'ın fotoşoplu fotoğrafını Müslüman şehit asker gibi paylaşan Melih Gökçek alay konusu oldu

Sık sık attığı tweet'ler, yaptığı açıklamalarla gündem olan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, son olarak eski Beşiktaşlı yıldızla ilgili söyledikleriyle gündem oldu.

FUTBOLCUYU ŞEHİT ASKER GİBİ TANITTI

Beşiktaş'ta iki farklı dönemde top koşturan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın seneler önce photoshop ile yapılmış fotoğrafını paylaşan Melih Gökçek, yıldız futbolcuyu Müslüman olan ve şehit düşen bir asker gibi tanıttı. Söz konusu paylaşımda, "Bak Türkiye! Somali'den gelip Türk vatandaşı olan, senin ülken ve senin inancın için savaşan Abu Bakeroğlu PKK'lıların yaptığı karakol baskınında şehit oldu. Mekanın cennet olsun. Yabancı düşmanlığı yapan hainlere ibret olsun" ifadelerini kullandı.

SUÇU DANIŞMANINA ATTI

Gökçek'in yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu. Birçok kullanıcı durumun aslını anlatan paylaşımlar yaparken Gökçek de tweet'ini sildi.

O yorumlardan bazıları şu şekilde:

Yeni bir paylaşım yapan Gökçek, "Özür dilerim. Danışmanımın yaptığı hatadan hemen haber oldu sildim. Ve bu açıklamayı yaptım" dedi.