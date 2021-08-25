Eski Antakya Sokakları Google Veri Tabanında - Son Dakika

Antakya Kültürel Mirası Koruma Derneği Başkanı Kenan Yurttagül tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Tayinat Höyük Arkeolojik Araştırma Projesi kapsamında yapılan; Antakya Kültürel Mirası Koruma Derneği ve Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi işbirliği ile Antakya tarihi yerleşim alanları içinde gerçekleştirilen(MOCA) Eski Antakya Sokakları Haritalama Projesi'ni tamamlamış bulunuyoruz. Bu çalışma, kentin tarihi yapı envanterinin hazırlanması konusunda önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilmesi öngörülen daha geniş kapsamlı bir araştırma için hazırlık niteliği taşımaktadır.

Günümüzde yaygın olarak tüm Dünya kentleri için internet ortamından ulaşılabilen sokak görüntüleri, sokakların darlığı nedeniyle Antakya tarihi yerleşim alanlarının büyük bölümü için mevcut değildir. 2021 sezonu itibarıyle gerçekleştirilen deneme çalışmalarını izleyerek, önümüzdeki yıllarda Google ya da benzeri bir Street View (sokak görüntüsü) veri tabanı ve hizmet sağlayıcısının desteğiyle tüm Antakya sokaklarının belgelenmesini öngörmekteyiz. Gerçekleştirilen çalışmalarda Tayinat Höyük Arkeolojik Araştırma Projesi tarafından sağlanan bir Samsung 360 derece fotoğraf makinesi ile detaylar için bir Nikon SLR dijital fotoğraf makinesinden yararlanıldı. Farklı nitelikteki dar yani araç giremeyen sokaklarda çalışma gerçekleştirilerek farklı örnekler oluşturuldu. Bunların arasında Antakya tarihi kentsel sit alanı Güllübahçe ve Kantara mahalleleri, Uzunçarşı ve civarındaki ticaret bölgesinde Yeni Cami ve Habib-i Neccar mahallelerinde yer alan sokaklar yer alıyor Elde edilen sokak görüntüleri, insan yüzleri kapatılarak Google veri tabanına yükleniyor."