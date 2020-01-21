Eski AP Milletvekili Ozan Ceyhun Bremen'de Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski AP Milletvekili Ozan Ceyhun Bremen'de Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı - Son Dakika

Eski AP Milletvekili Ozan Ceyhun Bremen'de Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı

47 dakika önce

Eski Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Ozan Ceyhun Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye hakkında olumsuz söylemelerde bulunan Alman siyasetçileri eleştirdi.

Eski AP Milletvekili Ozan Ceyhun Bremen'de Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı, System.String[]

Eski Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Ozan Ceyhun Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye hakkında olumsuz söylemelerde bulunan Alman siyasetçileri eleştirdi.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Bremen teşkilatı tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Ceyhun Bremen Eyalet Meclisinde Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan bir önergenin kabul edildiğini hatırlatarak, "Bu karar detaylı bir araştırma yapmadan acelece verilen bir karar. Bu panelde, önergenin altında imzası bulunan Türk eyalet milletvekillerini de görmek isterdim. Onlardan, neye dayanarak önergeye evet dediklerini anlatmalarını isterdim." dedi.

Bremen'in bu konuda AP'yi örnek almış olabileceğine değinen Ceyhun, "Kötü polis durumunda olan AP bizi şaşırtmadı. Bremenli siyasetçiler doğru bilgi edinmelidirler. Almanya siyasetçiler ülkenin güvenliği ve mülteci akımının durdurulmasında Türkiye'ye teşekkür etmeliler." ifadelerini kullandı.

Panele katılan AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak da harekatın bölge halkının terör örgütleri PKK ve DEAŞ katliamlarından kurtarmak için başlatıldığını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın din ve ırk ayırt etmeden Türkiye'de 40 bin kişinin ölümüne sebep olduğunu hatırlatan Toprak, "Bu örgütler aslında bölgedeki Kürtlere daha fazla zarar verip tüm dünyada terör estiriyorlar. Dünya bunlarla mücadele etmelidir." diye konuştu.

Toprak, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak durumunda olduğunu belirterek, "Güvenli bölge oluşturulduktan sonra Suriyeli kardeşlerimiz de bölgelerine gönül rahatlığıyla döneceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:08 Kaynak: AA
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