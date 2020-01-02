Eski araçlar Madrid ve Barselona'ya giremeyecek - Son Dakika
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Eski araçlar Madrid ve Barselona'ya giremeyecek

6 saat önce

İspanya'nın iki büyük kenti Madrid ve Barselona'da hava kirliliğini önlemek için getirilen, çevre kartı olmayan eski araçların kent merkezlerine giriş yasağı uygulaması yürürlüğe girdi.

Eski araçlar Madrid ve Barselona'ya giremeyecek, System.String[]

İspanya'nın iki büyük kenti Madrid ve Barselona'da hava kirliliğini önlemek için getirilen, çevre kartı olmayan eski araçların kent merkezlerine giriş yasağı uygulaması yürürlüğe girdi.

Hava kirliliği sorununun en çok yaşandığı şehirlerden başkent Madrid'de, yıllara göre 2000 öncesi benzinli ve 2006 öncesi dizel araçları kapsayan şehir merkezine giriş yasağı 1 Ocak itibarıyla başladı.

Şehir merkezine giriş izni olan araçlara Trafik Genel Müdürlüğünce verilen çevre kartlarını alma zorunluluğu getirildi.

Çevreye verdikleri zarara göre sınıflandırılan araçlardan sadece çevre dostu olarak adlandırılan elektrikli ve hibrit özellikleri olanlara şehir merkezinde yol kenarına park izni verilirken, diğer araçlar otoparkları kullanmak zorunda olacak.

Şehir merkezinde ikamet edenlere ise sadece bulundukları mahalleye yönelik araç park izni verildi.

Yönetmeliğe uymayan araçlara 90 avro para cezası kesilmesi öngörülüyor.

Ülkenin ikinci büyük kenti olan Barselona'da çevre kartı olmayan eski araçlara getirilen yasak için verilecek cezalar ise 100 ila 500 avro olarak açıklandı.

Barselona Belediyesi, yönetmeliğe uymayan araçların 1 Nisan'a kadar uyarılacağını, bu tarihten sonra ceza kesme işlemine başlanacağını duyurdu.

Barselona genelinde yaklaşık 95 kilometrekarelik alanı kapsayan, hava kirliliğine neden olan araçların trafiğe çıkış yasağının pazar hariç her gün 07.00 ile 20.00 saatleri arasında olacağı bildirildi.

Hava kirliliğini azaltmaya yönelik getirilen yeni uygulamadan dolayı Madrid'de 42 bin, Barselona'da ise 55 bin kadar eski model aracın şehir merkezlerine girişlerinin engelleneceği belirtiliyor.

Barselona, İspanya, Madrid, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:20 Kaynak: AA
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