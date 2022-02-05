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Eski Arjantin Devlet Başkanı, halefinin Rusya ile yakınlaşma sözlerini eleştirdi - Son Dakika

Eski Arjantin Devlet Başkanı, halefinin Rusya ile yakınlaşma sözlerini eleştirdi

05.02.2022 10:29
Eski Arjantin Devlet Başkanı, halefinin Rusya ile yakınlaşma sözlerini eleştirdi

Eski Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, halefi Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde, "Arjantin'in, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD'ye bu kadar bağımlı olmaktan vazgeçmesi" şeklindeki sözlerini eleştirdi.

Eski Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, halefi Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde, "Arjantin'in, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD'ye bu kadar bağımlı olmaktan vazgeçmesi" şeklindeki sözlerini eleştirdi.

Macri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu anki Devlet Başkanı Fernandez'in 3 Şubat'ta Putin ile yaptığı görüşmede, "Arjantin, IMF ve ABD'ye bu kadar bağımlı olmayı sonlandırmalı ve diğer ülkelerle görüşmeye başlamalı. Burada Rusya'nın önemli yeri olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandığını hatırlattı.

Fernandez'i, Putin'in yanında riskli açıklamalar yapmakla suçlayan Macri, Arjantin Devlet Başkanı'nın ifadelerinin, ülkenin yıllardır koruduğu uluslararası pozisyonunu değiştirebileceğini belirtti.

Eski Devlet Başkanı, halefinin ayrıca Arjantin ve IMF'nin anlaştığı ancak henüz imzalanmayan anlaşmayı tehlikeye attığını savundu.

Kendisinin iktidarda olduğu 2015-2019 yıllarında, Arjantin'in hem ABD hem de Rusya ile mükemmel siyasi ve ticari ilişkileri olduğunu, Putin ile 4 verimli toplantı yaptığını kaydeden Macri, "Şu an uluslararası siyasette doğaçlama zamanı değil." ifadesini kullandı.

IMF ile Arjantin, uzun görüşmelerin ardından 28 Ocak'ta 44,5 milyar dolarlık standby (destek) anlaşması üzerinde mutabık kalmıştı.

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Uluslararası Para Fonu, Vladimir Putin, Arjantin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Arjantin Devlet Başkanı, halefinin Rusya ile yakınlaşma sözlerini eleştirdi - Son Dakika


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