Eski Arjantin Devlet Başkanı Macri: "Her zaman Arjantinlilerin refahını düşüneceğiz" - Son Dakika

BUENOS Arjantin'de eski Devlet Başkanı Mauricio Macri, parlamento seçimlerinde liderliğini yaptığı Değişim için Birlikte (Juntos) ittifakının iktidar ittifakından önde gelmesinin ardından, Arjantinlilerin refahı için çalışacaklarını söyledi.

Ülkede yayın yapan LN+ kanalına konuşan Macri, seçim sonuçlarının yeni bir dönemin başladığını gösterdiğini belirterek, Devlet Başkanı Alberto Fernandez hükümetinin iki yıllık görev süresi kalmasına rağmen bir planı olmadığını savundu.

Macri, 2023 genel seçimlerine işaret ederek, "Yeni bir fırsatın doğduğuna odaklanmalı ve aynı hataları tekrarlamamalıyız. Sağduyulu bir Arjantin geliyor, karşımızda olgunlaşmış bir halk var, bu sonuçlar bunu doğruluyor." dedi.

Fernandez'in diyalog çağrısını eleştiren Macri, muhalefetin bu çağrıyı doğru analiz etmesi gerektiğini belirtti.

Macri, hükümete ithafen "Burada derin bir özeleştiri olmalı ve kendi aralarında ne yapacaklarını, ne öneri sunacaklarını belirlemeleri gerekiyor. Her zaman Arjantinlilerin refahını düşüneceğiz." ifadesini kullandı.

Ülkeyi 2015-2019 döneminde yöneten eski Devlet Başkanı Macri, Ekim 2019'da düzenlenen genel seçimleri Alberto Fernandez'e karşı kaybetmişti.