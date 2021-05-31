Eski Arkeoloji Müzesi'ndeki yangının nedeni yakıt tankındaki patlama - Son Dakika

KAYSERİ'de dün akşam eski Arkeoloji Müzesin'de çıkan yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, "Yakıt tankı içerisinde sıkışmaya bağlı patlama olduğu bilgisi verildi. İncelemeler devam ediyor" dedi.

Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Seyitgazi Mahallesi'ndeki eski Arkeoloji Müzesi'nde meydana geldi. İçindeki tarihi eserlerin 2 yıl önce Kayseri Kalesi'ne taşındığı eski müzenin kazan dairesinde yangın çıktı. Patlama seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 sat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Bina, yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi. Olay sonrası polis ve itfaiye yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

İçindeki tarihi eserlerin taşınmasının ardından tamamen boşaltılan binada yangının, yakıt yağı tankı içinde sıkışmaya bağlı yaşanan patlama sonucu çıkmış olabileceği belirtildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, "23.14 itibariyle ilk ihbar bize yapıldı. 4 araç ve 15 personel ile olay yerine gittik. Arkeoloji Müzesi'nin kazan dairesinde yakıt tankında başlayan yangın söndürülmüştür. Bize, tank içerisinde sıkışmaya bağlı patlama olduğu bilgisi verildi. Bu nedenle de yangının çevreye sıçrama durumu vardı. İnceleme ve araştırma devam ediyor" diye konuştu.