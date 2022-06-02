Eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani son yolculuğuna uğurlandı

02.06.2022 16:47

Almanya'da tedavi gördüğü hastanede 28 Mayıs'ta yaşamını yitiren eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani, Tiran'da düzenlenen devlet töreninin ardından toprağa verildi.

Almanya'da tedavi gördüğü hastanede 28 Mayıs'ta yaşamını yitiren eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani, Tiran'da düzenlenen devlet töreninin ardından toprağa verildi.

Birkaç haftadır Almanya'da tedavi gördüğü hastanede akciğer enfeksiyonu ve diğer sağlık sorunlarından kaynaklanan rahatsızlıklar nedeniyle 28 Mayıs Cumartesi günü hayatını kaybeden 56 yaşındaki Nişani için devlet töreni düzenlendi.

Arnavutluk Bakanlar Kurulu kararıyla bugün Nişani onuruna bir günlük ulusal yas da ilan edildi.

Başkent Tiran'daki Cumhurbaşkanlığı ve çevresinde düzenlenen törene Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani, Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla, ile Kosova, Kuzey Makedonya ve diğer ülkelerden üst düzey yetkililer katıldı.

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Meta, Nişani'nin hukuk devletini inşa etme ve vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini garanti etme konusunda kararlı olduğunu hatırlattı.

Buyar Nişani'nin demokrasiye ve hukuk devletine inandığını belirten Meta, "Bu inancı, en iyi şekilde düzen ve adalet gibi önemli bakanlıkların yönetiminde kanıtladı. Sakinliği, ikna gücü ve ilke ve değerlere olan inancıyla hatırlanacak. Devlet başkanı olarak, Buyar Nişani anayasayı savunmak için ender rastlanan bir özveriyle çalıştı." dedi.

Meta, Silahlı Kuvvetlerden siyasete gelen Nişani'nin ülkenin siyasi ve kurumsal yaşamına ordunun en iyi erdemlerini getirdiğini sözlerine ekledi.

Törenin ardından eski Cumhurbaşkanı'nın naaşı toprağa verildi.

Arnavutluk'un Dıraç kentinde 29 Eylül 1966'ta doğan Nişani, yüksek öğrenimini Tiran'daki İskenderbey Askeri Akademisi ve Tiran Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

Eski Cumhurbaşkanı'nın siyasi kariyeri, ülkenin farklı kurumları ve Demokratik Partisinde çeşitli görevlerde geçti.

Nişani, 2012-2017 döneminde yürüttüğü Cumhurbaşkanlığının yanı sıra İçişleri ve Adalet Bakanlığı görevlerinde de bulundu.

Eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani son yolculuğuna uğurlandı
Eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani son yolculuğuna uğurlandı
Eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani son yolculuğuna uğurlandı
Eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani son yolculuğuna uğurlandı
Eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani son yolculuğuna uğurlandı

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Kaynak: AA

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