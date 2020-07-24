Eski askeri hastanenin yıkım ihalesi yapıldı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşiltepe'deki eski askeri hastanesinin yıkım ihalesi yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun ilgi gören ihaleye il içi ve dışından 66 firma katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Beydağı Toplantı Salonu'nda düzenlenen ihale, Büyükşehir Belediye encümeni tarafından gerçekleştirildi.

İhale, başvuru dosyalarının incelenmesiyle başladı. Daha sonra açık artırmaya geçildi. 815 bin lira muhammen bedelle başlayan ihalede son teklif 2 milyon 625 bin lira oldu.

Bu kapsamda eski askeri hastane binasının enkazından çıkacak malzeme karşılığı yıkım ve hafriyat işi yapılacak.

Hastanenin yıkımının ardından Adalet Bakanlığınca yeni Adliye Sarayı inşa edilecek.