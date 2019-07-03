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Eski askeri seferberlik binası Kur'an Kursu oldu

49 dakika önce

Eski askeri seferberlik binası Kur'an Kursu olduAĞRI - Ağrı'da Abide Mahallesinde bulunan ve İl Müftülüğüne tahsis edilen eski Askeri Seferberlik Binası, Hayırsever vatandaşın desteği ile onarılarak Kur'an Kursuna dönüştürüldü.

Eski askeri seferberlik binası Kur'an Kursu oldu
AĞRI - Ağrı'da Abide Mahallesinde bulunan ve İl Müftülüğüne tahsis edilen eski Askeri Seferberlik Binası, Hayırsever vatandaşın desteği ile onarılarak Kur'an Kursuna dönüştürüldü.
Yapılan bakım ve onarım işlemlerinden sonra 4-6 yaş grubundaki çocukların Kur'an-ı Kerim öğreneceği kursun açılışı, düzenlenen törenle gerçekleşti.
Zeki Aydemir isminin verildiği Kur'an Kurusunun açılış programına Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğ General Cemil Lütfü Özkul, İl Müftüsü Tandoğan Topçu ve vatandaşlar katıldı.
İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun okuduğu duanın ardından açılış kurdelesinin kesilmesi ile Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Müftüsü Tandoğan Topçu ile birlikte Kur'an Kursunu gezdiler.
Kur'an Kursu hakkında İl Müftüsü Topçu'dan bilgi alan Vali Elban ve beraberindekiler kursta eğitim alan çocuklarla sohbet ettiler.
Açılışın ardından yapılan ikramlardan sonra program sona erdi.
Eski askeri seferberlik binası Kur'an Kursu oldu
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:23 Kaynak: İHA
Ağrı, Yerel
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