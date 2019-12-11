Eski Askeri Yargıtay üyesi Hakan Ata'ya 7,5 yıl hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski Askeri Yargıtay üyesi Hakan Ata'ya 7,5 yıl hapis - Son Dakika

Eski Askeri Yargıtay üyesi Hakan Ata'ya 7,5 yıl hapis

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası görevinden ihraç edilen ve tutuklanan eski Askeri Yargıtay üyesi Hakan Ata'ya, terör örgütü üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Eski Askeri Yargıtay üyesi Hakan Ata'ya 7,5 yıl hapis, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası görevinden ihraç edilen ve tutuklanan eski Askeri Yargıtay üyesi Hakan Ata'ya, terör örgütü üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski askeri hakimlerin yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul salonunda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ata ve avukatı katıldı.

Duruşmada, sanık ve avukatı esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Örgüt içinde yer aldığı, Askeri Yargıtay'da örgüt amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü, darbe girişiminin organizatörlerince hazırlanan sıkıyönetim mahkemeleri listesinde göreve devam edecekler arasında yer aldığı belirtilen Hakan Ata, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Askeri Yargıtay'da görev yaptığı sürede örgütün amaçları doğrultusunda kararlar verdiği iddiasını da kabul etmeyen Ata, meslek hayatı boyunca hukuki bilgi ve tecrübelerine göre, içtihatlara, anayasa ve yasalara uygun karar verdiğini, kimseden emir ve talimat almadığını öne sürdü.

Askeri yargı hiyerarşisi dışında hiçbir yapı içinde olmadığını savunan Ata, 15 Temmuz darbe girişimini ve darbe girişiminde bulunanları lanetleyerek, beraatine karar verilmesini istedi.

Karar

Esas hakkındaki savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.

Sanığın "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, Hakan Ata'ya "FETÖ üyeliği" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2'nci maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 9 yıla çıkarıldı.

Sanığın cezası, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesi uygulanarak, 7 yıl 6 aya indirildi. Heyet, tutuksuz sanık Hakan Ata hakkında adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:12 Kaynak: AA
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