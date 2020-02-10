Eski Askeri Yargıtay üyesi Haluk Zeybel'e "FETÖ üyeliği"nden 11 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski Askeri Yargıtay üyesi Haluk Zeybel'e 'FETÖ üyeliği'nden 11 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

Eski Askeri Yargıtay üyesi Haluk Zeybel'e "FETÖ üyeliği"nden 11 yıl 3 ay hapis

6 saat önce

Eski Askeri Yargıtay üyesi Haluk Zeybel, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Askeri Yargıtay üyesi Haluk Zeybel'e

Eski Askeri Yargıtay üyesi Haluk Zeybel, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuklu sanık Zeybel ile avukatı katıldı.

Duruşmada sanık ve avukatı esas hakkındaki savunmalarını yaptı.

Sözde sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesinde "Askeri Yargıtay Başkanı" olarak görevlendirilen Zeybel, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Kimseden talimat almadığını, örgüt lehine tek bir kararda imzasının bulunmadığını, aleyhindeki tanık beyanlarının somut veri içermediğini savunan Zeybel, beraatine ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

Karar

Esas hakkındaki savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Fevzi Yıldırım tarafından açıklandı.

Sanığın "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, Haluk Zeybel'e "FETÖ üyeliği" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2'nci maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 13 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanığın cezası, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesi uygulanarak 11 yıl 3 aya indirildi.

Sanık Haluk Zeybel'in ikametgahında ele geçirilen 3 adet 1 dolarlık banknotun dosyada delil olarak saklanmasına, sanığın tutukluk halinin devamına karar verildi.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor.

Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

Suçlamalar

Esas hakkındaki mütalaada sanık Zeybel'in terör örgütü içinde yer aldığı, Askeri Yargıtayda örgüt amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü belirtilmişti.

Haluk Zeybel'in Askeri Yargıtay üyelikleri için yapılan seçimlerde örgüt mensuplarının seçilmesi için oy istediği ifade edilen mütalaada, sanığın sözde sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesinde "Askeri Yargıtay Başkanı" olarak görevlendirildiği kaydedilmişti.

Mütalaada, Zeybel'in ikametgahında yapılan aramada 1 dolarlık banknotların ele geçirildiği, bu banknotlardan birinin seri numarasının "FG" ile başladığı belirtilmişti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:48 Kaynak: AA
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