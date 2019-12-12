Eski Askeri Yargıtay üyesine FETÖ'den hapis cezası - Son Dakika

Sanığın "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, Özev'e "FETÖ üyeliği" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2'nci maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Meslek hayatı boyunca hukuka uygun kararlar verdiğini, örgütün amaçlarına yarayan bir kararının bulunmadığını öne süren Özev, hakkında örgüt üyeliğiyle ilgili somut delil olmadığını, soyut iddialarla suçlandığını savundu.

Duruşmada sanık ve avukatları esas hakkındaki savunmalarını yaptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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