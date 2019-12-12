Eski Askeri Yargıtay üyesine FETÖ'den hapis cezası - Son Dakika
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Eski Askeri Yargıtay üyesine FETÖ'den hapis cezası

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde sıkıyönetim listesinde yer alan eski Askeri Yargıtay üyesi Arif Fikret Özev'e, silahlı terör örgütü üyeliğinden 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Eski Askeri Yargıtay üyesine FETÖ'den hapis cezası, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde sıkıyönetim listesinde yer alan eski Askeri Yargıtay üyesi Arif Fikret Özev'e, silahlı terör örgütü üyeliğinden 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık Özev ile avukatları katıldı.

Duruşmada sanık ve avukatları esas hakkındaki savunmalarını yaptı.

Örgüt içerisinde yer aldığı, Askeri Yargıtayda örgüt amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü, sözde sıkıyönetim listesinde adının bulunduğu, FETÖ üyeleri tarafından ankesörlü telefonla arandığı belirlenen Özev, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Meslek hayatı boyunca hukuka uygun kararlar verdiğini, örgütün amaçlarına yarayan bir kararının bulunmadığını öne süren Özev, hakkında örgüt üyeliğiyle ilgili somut delil olmadığını, soyut iddialarla suçlandığını savundu.

Özev, tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.

Sanık Arif Fikret Özev ve sanık avukatlarının savunmalarını tamamlamasının ardından duruşmaya ara verildi.

Karar

Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.

Sanığın "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, Özev'e "FETÖ üyeliği" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2'nci maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 10 yıl 15 aya çıkarıldı.

Sanığın cezası, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesi uygulanarak, 9 yıl 4 ay 15 güne indirildi. Heyet, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:42 Kaynak: AA
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