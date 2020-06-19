Eski Askerlik Şubesi eğitim ve kültür merkezi olacak - Son Dakika

Yozgat Belediyesi ve KOP İdaresi ortaklığıyla gerçekleştirilen, tarihi Askerlik Şubesi içerisinde oluşturulacak olan "Yozgat Belediyesi KOP Eğitim ve Kültür Merkezi" projesi imzalandı.



Yıllardır boş bir vaziyette duran tarihi Askerlik Şubesi içerisine kurulacak olan eğitim ve kültür merkezini Yozgatlı çocuklar ve gençlerin hizmetine sunacaklarını belirten Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, içerisinde akıl ve zeka atölyesi, kodlama atölyesi, resim atölyesi, müzik atölyesi ve kütüphanenin bulunacağını söyledi.



Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Celal Köse, "Tarihi Askerlik Şubesi'ni Yozgat'ımızın hizmetine sunacağız. Belediyemiz ve KOP İdaresi ortaklığıyla gerçekleştirdiğimiz, tarihi Askerlik Şubesi içerisinde oluşturacağımız, 'Yozgat Belediyesi KOP Eğitim ve Kültür Merkezi' projemizin çalışmaları kısa süre içerisinde başlayacak. İçerisinde Akıl ve Zeka Atölyesi, Kodlama Atölyesi, Resim Atölyesi, Müzik Atölyesi ve Kütüphane bulunan eğitim ve kültür merkezimiz Yozgat'ımıza değer katacaktır. Tarihe tanıklık eden binamızın içerisinden artık tarih yazacak gençlerimizin yetişeceğine inanıyoruz. Bugün de projemizin protokolünü imzaladık" dedi. - YOZGAT