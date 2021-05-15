Eski aşkına dönmesi, terk ettiği nişanlısının egosunu yaralamış - Son Dakika

Eski aşkına dönmesi, terk ettiği nişanlısının egosunu yaralamış

15.05.2021 15:57
Eski aşkına dönmesi, terk ettiği nişanlısının egosunu yaralamış, System.String[]

HERKES ONLARI KONUŞUYORÜnlüler dünyasında son günlerin gündemdeki ikilisi Jennifer Lopez ile Ben Affleck. Nasıl olmasınlar ki? Yıllar önce nişanlanıp ayrılan çiftin hayatlarına sonradan başkaları girdi.

Eski aşkına dönmesi, terk ettiği nişanlısının egosunu yaralamış
HERKES ONLARI KONUŞUYOR

Ünlüler dünyasında son günlerin gündemdeki ikilisi Jennifer Lopez ile Ben Affleck. Nasıl olmasınlar ki? Yıllar önce nişanlanıp ayrılan çiftin hayatlarına sonradan başkaları girdi. Hatta her ikisi de uzun süren evlilikler yaşadı. Ama döndüler, dolaştılar tekrar birbirlerini buldular.

Eski aşkına dönmesi, terk ettiği nişanlısının egosunu yaralamış
'BENNIFER' KALDIĞI YERDEN DEVAM

Bir dönem Bennifer olarak anılan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ilk olarak 2002 yılında birlikte dol aldıkları Gigi adlı filmin setinde tanıştılar. Her ne kadar bu film, her ikisinin kariyerinde de pek övünülmeyecek bir iç bıraksa da onlar bir süre nişanlı kaldılar. Fakat sonra yolları ayrıldı.

Eski aşkına dönmesi, terk ettiği nişanlısının egosunu yaralamış
HER İKİSİ DE BAŞKALARIYLA AİLE KURDU

Ben Affleck, 2005 yılında Jennifer Garner ile evlendi ve üç çocuk sahibi oldu. Çift, 2015'te yollarını ayırmaya karar verdi. Bu arada Jennifer Lopez de Marc Anthony ile 2004 yılında evlendi. 2014'te boşanan çiftin ikiz çocukları oldu.

Eski aşkına dönmesi, terk ettiği nişanlısının egosunu yaralamış
ÖNCE YALANLAYIP SONRA AÇIKLAMA YAPTILAR

Bu evliliğin ardından Lopez, Alex Rodriguez ile uzun bir ilişki yaşadı. Hatta çift, nişanlandı. Fakat bir süredir ortalıkta dolaşan ayrılık söylentilerini önce yalanlasalar da sonradan bunu doğrulayan bir açıklama yaptılar.

Eski aşkına dönmesi, terk ettiği nişanlısının egosunu yaralamış
'HAYATIMIN EN BÜYÜK KALP KIRIKLIĞI'

Daha önce üç kez evlenip boşanan Lopez, Ben Affleck ile ayrılığını "Hayatımın ilk gerçek kalp kırıklığıydı" diye anlatmıştı. Görünüşe göre Lopez ve Affleck, aşklarına bir şans daha verme kararı aldı. Önce Affleck, sık sık Lopez'in evine girerken görüntülendi. Sonra da onu Montana'daki tatil evine götürdü.

Eski aşkına dönmesi, terk ettiği nişanlısının egosunu yaralamış
EGOSUNU YARALADI

Bu arada Lopez'in eski aşkına geri dönmesinden sonra gözler Alex Rodriguez'e çevrildi. Kendisi resmi olarak bir açıklama yapmamış olsa da yakın çevresine göre, Lopez'in kendisini bırakıp eski aşkı Ben Affleck'a dönmesi Rodriguez'in "egosunu yaraladı."

Eski aşkına dönmesi, terk ettiği nişanlısının egosunu yaralamış

ONLAR DA AYRILIĞA DAYANAMADI: JUSTIN VE HAİLEY

Ben Affleck ile Jennifer Lopez yıllar sonra tekrar bir araya gelen tek ünlü çift değil kuşkusuz. Bakalım gösteri dünyasında başka kimler "Sensiz olmuyor" deyip eski aşkına geri döndü. Hailey Baldwin ve Justin Bieber, bir anda sevgili oldular.Sonra yine aynı hızla nişanlanıp evlendiler. Bu kararları da baylarda hayranlarını şaşırttı. Fakat onların geçmişini bilenler bu duruma hiç de şaşırmadı. Çünkü Baldwin ve Bieber, ilk gençlik yıllarında da birbirlerine romantik hisler besliyordu.

Eski aşkına dönmesi, terk ettiği nişanlısının egosunu yaralamış
HEP EL ELE GÖZ GÖZE

Fakat sonra yolları ayrıldı. Öyle ki, oyuncu Stephen Baldwin'in kızı olan Hailey de bir modeldi ve doğal olarak Justin Bieber ile aynı çevredeydi. Ama o dönemde ikilinin arası çok kötüydü. Öyle ki aynı ortamda bir araya gelmek zorunda kaldıklarında birinin adım attığı yerden diğeri hemen kaçarcasına uzaklaşıyordu. Fakat, çift, yıllar sonra yeniden bir araya. Bu kez hiç ayrılmamaya karar verdiler. 2018 yılında hayatlarını sürpriz bir şekilde birleştirdiler. Bir yıl sonra da ailelerinin ve arkadaşlarının da katıldığı büyük bir düğün yaptılar. Şimdilerde her yerde el ele göz göze görüntüleniyorlar.

Eski aşkına dönmesi, terk ettiği nişanlısının egosunu yaralamış
ÇOK KONUŞULAN AŞK

Bu arada Justin Bieber, en medyatik aşklarından birini de Selan Gomez ile yaşadı. O dönemde ikisi de genç yaşta şöhretin doruğuna çıkmıştı. Hatta Bieber'ın hayranları bu birliktelik yüzünden Gomez'e tehditler de yağdırdı. Çiftin aşk heyecanı bir süre sonra söndü.

Eski aşkına dönmesi, terk ettiği nişanlısının egosunu yaralamış
KESİN OLARAK AYRILDILAR

Bu arada Justin Bieber, Sofia Richie ile flört etti bu ayrılık sürecinde. Fakat Bieber ile Gomez ayrılığa dayanamayıp tekrar bir araya geldiler. Herkes onlardan en azından bir nişan haberi beklerken yollarını kesin olarak ayırdılar. Bieber de kısa bir süre sonra Hailey Baldwin ile birlikte olmaya başladı.

Eski aşkına dönmesi, terk ettiği nişanlısının egosunu yaralamış
AYRI KALAMADILAR

İngiliz kraliyet ailesinin en çok mercek altına alınan iki üyesi Prens William ile Kate Middleton evliliklerinde 10'uncu yılı geride bıraktı. Üç çocuklarıyla mutlu bir yaşam sürdürüyorlar. Ama onlar da buraya gelene kadar inişli- çıkışlı bir süreçten geçti. William ile Kate üniversite yıllarında tanıştılar. O sırada bir başka erkek arkadaşı olan Kate ile sadece arkadaşlardı ilk başlarda. Fakat sonra flört etmeye başladılar.

Eski aşkına dönmesi, terk ettiği nişanlısının egosunu yaralamış
ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

2007 yılına kadar birliktelikleri sürdü. Fakat Prens William ile Kate Middleton 2007'de yollarını ayırma kararı aldı. Hatta o süreçte William'ın adı başka kadınlarla da anıldı. O dönemde çok az kişi onların tekrar bir araya gelip evleneceğine ihtimal veriyordu. Ama herkesi yanıltıp tekrar görüşmeye başladılar. 2010 yılında nişanları açıklandı, bir yıl sonra da evlendiler.

Eski aşkına dönmesi, terk ettiği nişanlısının egosunu yaralamış
KAÇ KEZ AYRILDIKLARINI ONLAR DA UNUTTU

Carey Hart ve şarkıcı Pink, çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayat sürdürüyor. Fakat onlar da bugüne gelene kadar ilişkileri boyunca hem de birkaç kez ayrılıp barıştılar. Çift, 2001 yılında flört etmeye başladı, iki yıl sonra yollarını ayırdılar. 2005 yılında tekrar bir araya gelip bu kez nişanlandıklarını açıkladılar. Pink, sevgilisine evlenme teklif etti ve 2006'da evlendiler.

Eski aşkına dönmesi, terk ettiği nişanlısının egosunu yaralamış
İKİ ÇOCUKLARI VAR

Ama sanılmasın ki bu hikaye bu şekilde mutlu sona ulaştı. Çift; 2008'de resmen ayrıldıklarını açıkladılar. Bundan iki yıl sonra tekrar bir araya geldiler. Şimdi de mutlu bir şekilde birlikteliklerini sürdürüyor.

Eski aşkına dönmesi, terk ettiği nişanlısının egosunu yaralamış
AYRILIP AYRILIP BARIŞTILAR

Gelelim kısa bir süre önce Khai adını verdikleri bir bebek sahibi olan Gigi Hadid ile Zayn Malik'e. Genç çift, 2015 yılında flört etmeye başladı. O sırada Malik, Perrie Edwards ile nişanlıydı. Fakat Hadid uğruna onu bıraktı. İki sevgili Malik'in Pillowtalk adlı klibinde birlikte oynadı. Gigi Hadid ile Zayn Malik, 2016'da ayrıldıklarını açıklayıp hayranlarını şoke ettiler.

Eski aşkına dönmesi, terk ettiği nişanlısının egosunu yaralamış
ÇOCUK BÜYÜTÜYORLAR

2018 ile 2020 arasında ise birkaç kez bir araya gelip tekrar ayrıldı çift. Geçen yıl çiftin ilişkilerine bir şans daha verdiği ortaya çıktı. Hatta Malik, koronavirüs karantinasını Hadid'in annesi Yolanda'nın çiftliğinde onlarla birlikte geçirdi. Çok geçmeden çiftin bir bebek beklediği de ortaya çıktı. Şimdi Gigi Hadid ile Zayn Malik, Khai adını verdikleri kızlarını birlikte büyütüyorlar.

Eski aşkına dönmesi, terk ettiği nişanlısının egosunu yaralamış
SET AŞIKLARI

Game of Thrones dizisinde birlikte kamera karşısına geçen Kit Harington ile Rose Leslie'nin aşklarını set dışına da taşıdığı haberi yayıldığında hayranları heyecanlandı. Fakat onlar bu iddialar hakkında hiçbir yorumda bulunmadılar. İkili, dizinin çekimlerinin devam ettiği süreçte bu kez ayrıldıkları duyuldu. Onlar yine sessiz kalmayı tercih ettiler.

Eski aşkına dönmesi, terk ettiği nişanlısının egosunu yaralamış
İSKOÇYA'DA EVLENDİLER

2016'ya gelindiğinde ise artık saklamaya gerek duymadıkları ilişkilerini Olivier Ödülleri töreninde el ele çıktıkları kırmızı halıda resmiyete döktüler. Kit Harington ve Rose Leslie, 2017'de nişanlandıklarını duyurdular. 2018'de İskoçya'da evlenen çift, bu yılın şubat ayında da bir bebek sahibi oldu.

Eski aşkına dönmesi, terk ettiği nişanlısının egosunu yaralamış
ONLAR DA AYRILIP BARIŞTI

Şimdi evli, çocuklu ve mutlu bir hayat sürdüren Justin Timberlake ile Jessica Biel'in de inişli çıkışlı bir ilişkisi oldu. Birkaç ay flört ettikten sonra ayrıldı çift. Hatta sözcüleri arkadaş kalmaya karar vererek ilişkilerini bitirdiklerini açıkladı.

Eski aşkına dönmesi, terk ettiği nişanlısının egosunu yaralamış
İKİ ÇOCUKLU MUTLULUK

Fakat ayrılıklarını açıkladıkları 2011 yılının yaz aylarında tekrar bir araya gelip tatile çıktılar. Aynı yıl Aralık ayında nişan haberi geldi ünlü çiftten. Timberlake ve Biel, 2019 yılında evlendiler. Çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdürüyorlar.

Eski aşkına dönmesi, terk ettiği nişanlısının egosunu yaralamış

Jennifer Lopez, Justin Bieber, Ben Affleck, Gigi Hadid, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Eski aşkına dönmesi, terk ettiği nişanlısının egosunu yaralamış - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı Son Dakika! İsrail, Gazze'de uluslararası televizyonların bulunduğu 13 katlı bir binayı vurdu Son Dakika! İsrail, Gazze'de uluslararası televizyonların bulunduğu 13 katlı bir binayı vurdu Son Dakika! Hamas'tan İsrail'in 10 Filistinliyi katlettiği saldırıya misilleme: Tel Aviv'den siren sesleri yükseldi Son Dakika! Hamas'tan İsrail'in 10 Filistinliyi katlettiği saldırıya misilleme: Tel Aviv'den siren sesleri yükseldi İsrail'in Gazze'deki zulmüne Avrupa'dan destek üstüne destek! Avusturya'nın ardından Çekya da bayrak çekti İsrail'in Gazze'deki zulmüne Avrupa'dan destek üstüne destek! Avusturya'nın ardından Çekya da bayrak çekti Ceza yemeye hazır olan Galatasaray yönetimi, binlerce taraftarı stada alıyor Ceza yemeye hazır olan Galatasaray yönetimi, binlerce taraftarı stada alıyor Aşı sevkiyatları planlandığı gibi giderse, 20 yaş üstü herkes Temmuz'da aşılanmış olacak Aşı sevkiyatları planlandığı gibi giderse, 20 yaş üstü herkes Temmuz'da aşılanmış olacak Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum

Son Dakika Haberleri
13:00 İsrail saldırmaya devam ediyor! Bölgeden gelen görüntüler tüyler ürpertti
12:48 Aşı sevkiyatları planlandığı gibi giderse, 20 yaş üstü herkes Temmuz'da aşılanmış olacak
12:28 Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!
11:46 Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun
11:41 Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç için uzmanlar uyarıyor: İlk semptomlar görüldüğünde kullanılmalı
11:37 Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum
11:01 Delta Havayolları yeni işe alımlara koronavirüs aşı zorunluluğu getirdi!
10:40 Esnafın 17 Mayıs beklentisi: Kafalardaki soru işaretlerini giderin
10:36 Kripto Tosuncuk'la ilgili çember daraldı: Operasyonda geri sayım başladı
10:31 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şampiyonluk kutlama' genelgesi! Kutlamalarına izin verilmeyecek
Son Dakika! Hamas'tan İsrail'in medya binası saldırısıyla ilgili çok sert açıklama: Deprem etkisi yaratacak hamlemizi beklesinler Son Dakika! Hamas'tan İsrail'in medya binası saldırısıyla ilgili çok sert açıklama: Deprem etkisi yaratacak hamlemizi beklesinler         
15:59
Son dakika! İsrail'in Gazze'deki medya binasını vurma anı kameralara saniye saniye yansıdı Son dakika! İsrail'in Gazze'deki medya binasını vurma anı kameralara saniye saniye yansıdı         
15:46
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in oturduğu buz kovası satışa çıkıyor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in oturduğu buz kovası satışa çıkıyor         
15:21
Şampiyonun son hafta belli olacağı sezonda tarih tekerrür edecek mi? İşte geçmişten günümüze son dakika zaferleri Şampiyonun son hafta belli olacağı sezonda tarih tekerrür edecek mi? İşte geçmişten günümüze son dakika zaferleri         
14:38
Bu akşamki maçın ardından Emre Belözoğlu dönemi sona eriyor Bu akşamki maçın ardından Emre Belözoğlu dönemi sona eriyor         
13:47
İki ailenin koyun otlatma tartışması, taşlı sopalı meydan savaşına dönüştü: 8 kişi yaralandı İki ailenin koyun otlatma tartışması, taşlı sopalı meydan savaşına dönüştü: 8 kişi yaralandı         
13:26
Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı! Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!         
12:28
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe bu akşam nasıl şampiyon olur? İşte o ihtimaller Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe bu akşam nasıl şampiyon olur? İşte o ihtimaller         
11:46
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok         
07:54
WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi         
02:31
Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı         
22:27
Filistin: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı Filistin: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı         
21:50
Mide bulandıran olay! Takdir belgesi karşılığında kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu Mide bulandıran olay! Takdir belgesi karşılığında kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu         
21:47
Alaattin Çakıcı, isim vermeden Sedat Peker'e tepki gösterdi: İnsan sapla samanı birbirinden ayırmalı Alaattin Çakıcı, isim vermeden Sedat Peker'e tepki gösterdi: İnsan sapla samanı birbirinden ayırmalı         
18:54
Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor         
17:50
Avcılar'da 23 kişilik ev partisini polis bastı, rekor ceza kesildi Avcılar'da 23 kişilik ev partisini polis bastı, rekor ceza kesildi         
17:42
Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim! Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim!         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2021 16:16:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski aşkına dönmesi, terk ettiği nişanlısının egosunu yaralamış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement